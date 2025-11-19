陳美琪「開講」 龍華科大啟動先進製程合作新篇章

【民眾新聞葉柏成新北報導】龍華科技大學「大師講堂」日前邀請勤誠興業董事長陳美琪，以「職涯突圍：變局中的反脆弱力」為題，分享企業如何在高度競爭的科技製造業中打造韌性與永續競爭力。並簽署產學合作備忘錄，確立在先進製程技術協同開發及關鍵人才培育上的戰略夥伴關係，並同步啟動新一階段技術交流，聚焦精密製程與智慧製造等關鍵領域。

龍華校長葛自祥表示，陳美琪董事長於1983年與家人創立勤誠實業，以「天道酬勤、商道酬誠」為核心理念。如今，勤誠實業的市值已超過千億，客戶涵蓋 Amazon、Google、Microsoft、Nvidia 等世界級大廠。其成就獲得國際認可，去年被評為亞洲地區最傑出的二十位女性企業家之一，並獲頒雲科大榮譽博士。

他強調，勤誠實業由一個小家庭、無背景、一步一腳印打拼至今的經歷，對學生是極佳的啟發。他誠摯期盼龍華科技大學未來能夠與勤誠實業有更多實質的交流與合作，讓龍華的同學有機會進入如此優質的企業工作。

《圖說》校方致贈由永續發展中心與文創系共同打造的「光影再生紀念品」，象徵雙方在永續、創新與教育上的共好夥伴關係。〈龍華科大提供〉

陳美琪在講座中，高度肯定龍華科大的教學能量與學生特質，讚許學生態度踏實、可塑性高，是企業最期待的人才。她指出，未來人才除需具備「韌性」（resilience）外，更需能在壓力中成長的「反脆弱力」（anti-fragility）。

她並歸納企業最渴求的四項核心能力：多功能性與跨域整合力、創新與問題洞察力、系統思維與流程優化能力，以及在真實場域中養成的職場信譽與判斷力。以勤誠嘉義廠為例，她分享企業如何打造開放式產學創新平台，並強調「台灣不缺人才，缺的是平台」，期待與龍華攜手共築互惠共榮的產業社群。

葛自祥指出，此次戰略合作的技術交流將集中於先進製程能力的深化，包括推動非接觸式高精度雷射焊接，以提升熱敏元件及高密度模組的焊接品質；並導入智慧化升級方案，如製程AI監控與精密視覺系統，以強化焊點追蹤、製程透明度與對位精度，全面提升製造品質與生產效率。《CIO 雜誌》代表於現場深入了解雙方如何透過產學共創，強化科技製造能量，記錄產業與學界合作的新動向。

《圖說》勤誠實業董事長陳美琴蒞臨龍華科技大學，以「職涯突圍：變局中的反脆弱力」為題進行大師講座，分享企業永續與人才發展的前瞻思維。〈龍華科大提供〉

他說，勤誠興業與龍華科技大學藉由此次簽署合作備忘錄，將充分發揮雙方地理鄰近的優勢。勤誠興業計畫提供學生更多即效性的實習、工讀與職涯發展機會，協助龍華學子在世界級企業場域中累積專業能量與實務經驗。此項合作不僅象徵雙方在技術上的深層夥伴關係，更成為推動區域產業升級與人才培育的重要力量，為台灣高科技製造領域開創更多未來可能。

講座尾聲，校方致贈由永續發展中心與文創系共同打造的「光影再生紀念品」，象徵雙方在永續、創新與教育上的共好夥伴關係正式啟動。龍華科技大學持續深化產學合作，致力打造能讓學生展現實力、企業放心任用、社會看見價值的高教品牌。勤誠實業與龍華科大的合作，將成為推動區域產業升級與人才培育的重要力量，共同為台灣創造更多未來可能。