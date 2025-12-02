陳美雅促建全預售屋交易制度 使消費者權益獲得實質的捍衛

高雄市議會二日舉辦「安居夢碎誰來扛？保障民眾購屋權益：健全制度、強化監督、杜絕爛尾」公聽會，由陳美雅議員主持。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議會二日舉辦「安居夢碎誰來扛？保障民眾購屋權益：健全制度、強化監督、杜絕爛尾」公聽會，由陳美雅議員主持，督促市府建立預售屋工程進度公開平台、建案品質透明化制度及糾紛協調處理機制。

陳美雅指出，許多民眾投入一生積蓄，卻在施工進度、交屋時間、品質瑕疵與售後服務中陷入困境，希望公聽會中以「保障購屋民眾權益」為核心，針對預售屋延遲交屋、提前交屋、交屋品質不良、廣告不實及鄰損爭議等，督促建商與主管機關提出改進方案，建立高雄更透明、安全、誠信的房屋市場。

陳美雅提到，交屋品質不良、新成屋出現瑕疵，民眾權益無人保障，若新屋出現漏水，地磚空鼓、磁磚剝落、管線配置不良等情形，民眾向建商報修，部分建商恐「拖延修繕」，待過保後就不負責任。

陳美雅也表示，民眾容易被樣品屋的內裝、格局誤導，如天花板的高度與實際交屋落差甚大；建商宣傳的機能與公設實際不存在；針對諸多預售屋的問題，民眾向建商反映，常常得到敷衍與拖延，面對建商龐大的資源與專業團隊，總是弱勢的一方。

她強調，購屋房產是多數家庭窮盡一生積蓄所進行的最大投資，政府絕對不能袖手旁觀，應積極扮演把關者角色，強烈要求建立更透明的預售屋交易制度，讓每個環節都在陽光下接受檢驗。

陳美雅指出，交屋後出現的種種問題與糾紛，讓民眾感到心力交瘁、事倍功半，因此預防的機制尤為重要。她建議市府應該建立預售屋工程進度公開平台、建案品質透明化制度，以及民眾投訴專區與快速處理機制，強化第三方驗屋制度。

她呼籲市府建立更多保障購屋民眾的具體措施，使消費者權益獲得實質的捍衛，期待強而有力的監督機制，確保建築品質與合約履行，打造一個公平、安全、透明的購屋環境，讓每個家庭都能實現安居樂業的夢想。