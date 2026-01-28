陳美雅促設長青學苑據點 讓各區長輩都能就近參與

市議員陳美雅建議市府跨局處合作，適度開放里的活動中心，轉化為小型長青學苑據點。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員陳美雅廿八日建議市府跨局處合作，適度開放里的活動中心，轉化為小型長青學苑據點，提升便利性與可及性；並規劃學苑專車服務，減少交通阻礙，鼓勵更多長輩願意走出家門、持續參與。

陳美雅說 ，高雄正式邁入超高齡社會，每當談及高齡化，許多人首先想到的是長期照顧，但她認為「終身學習」與「優雅樂活」同樣不可或缺。早在多年前，她便開始推動設立長青學苑，期盼提供長輩一個學習新知、結交朋友的日常去處，讓生活持續充滿目標與溫度。

廣告 廣告

她又說，這些年來，許多長輩與她分享他們的故事。有人開心說道，來到學苑後認識了不少新朋友；也有人跟她分享，學會新事物後，心情開朗了，日子不再感到孤單與無聊，讓她更加確定這正是長青學苑存在的核心價值。

陳美雅指出，高雄目前的長青學苑據點數量仍遠遠不足。跑行程時，常聽到長輩感嘆，為了上一堂課得轉好幾班車，對行動較不便的長者而言，更是沉重負擔。因此，她持續積極爭取增設社區型長青學苑，讓各區長輩都能就近參與。在課程設計上，也請社會局廣泛開設多元課程，回應長輩不同的興趣與需求。

陳美雅建議，市府開放里的活動中心，轉化為小型長青學苑據點，也期盼未來市府更積極活化閒置空間，讓長輩能在此自在交流、安心停留，享受屬於他們的樂活時光。