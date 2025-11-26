陳美雅倡建構育兒友善城市 促市府解決年輕家庭四問題

市議員陳美雅於公聽會中要求市府提出具體、可執行的改善計畫，將高雄打造成真正的「育兒友善城市」。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議會廿六日下午由陳美雅議員主持「少子化下的托育與幼兒照顧補助—年輕家庭的生養壓力，政府如何接住？」公聽會。陳美雅於會中要求市府提出具體、可執行的改善計畫，將高雄打造成真正的「育兒友善城市」。

陳美雅呼籲，政府必須正視少子化已是國安危機，現行「看得到、吃不到」的托育補助與資源不足，已讓年輕家庭在生養路上望生卻步。台灣已進入超低生育率社會，生養孩子已從家庭願景變成青年不敢實踐的沉重負擔。

她將年輕家庭面臨的核心壓力歸納為四大面向，並以此要求市府單位提出對應的解方：一、資源是否足夠？市府應加速擴大公共化托育量能，提升教保、托育人員薪資，並確保資源的區域平衡，讓每個行政區的家長都能獲得平等的托育機會。

陳美雅表示，二、補助是否到位？她主張應檢討補助金額的合理性，讓托育補助能更普及發放，保障每位孩童平等享有政府照顧的權利。

三、時間是否彈性？建議市府應提供符合家長工時的彈性課後延托服務，甚至是夜間、假日的臨時托育服務，並鼓勵企業設立職場互助教保中心，讓父母可以安心就業，不用再為接送時間而犧牲職涯。

四、服務是否便利？她要求政府應建立單一資訊窗口，跨局處整合各項育兒補助資訊，讓家長能「一次搞定」所有申請，真正達到服務便利化的目標。

陳美雅強調，本次公聽會的目的是要從根本檢視政府的支援體系是否失靈，市府各局處應將公聽會上各方的寶貴建議與真實困境視為政策改革的起點，承諾將持續追蹤並要求市府提出具體、可執行的改善時間表，讓生育不再是一個遙不可及的夢想。