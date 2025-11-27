陳美雅呼籲長照中心升格 強化服務效能與應變能力

高雄市議會舉辦「長照悲歌：龐大照顧負擔下，照顧者何去何從？從家庭照護需求出發，政府如何協助？」公聽會，由陳美雅議員主持。（高雄市議會提供）

高雄市議會廿七日舉辦「長照悲歌：龐大照顧負擔下，照顧者何去何從？從家庭照護需求出發，政府如何協助？」公聽會，由陳美雅議員主持，會中專家學者建議簡化申請流程並強化支援，減少繁複程序，同時升格長照中心或成立專責機構，提升服務效率與便利性。

陳美雅議員指出，照顧負擔不僅來自年邁長輩，更包含精神疾病患者、長期臥床者及發展遲緩兒童等，壓力橫跨各年齡層，任何家庭都有可能成為下一個悲劇主角。照顧不只消耗個人心力，更會拖垮整個家庭的經濟、情緒與時間，使照顧者陷入長期疲憊與無望。

陳美雅強調，市府必須提出更周全的支援，包括強化喘息服務、心理支持與資源可近性，並希望透過此次公聽會匯集建議，作為推動中央修法與增加照顧者協助的重要依據，避免悲劇再度發生。

陳美雅表示，高雄正面臨失智症年輕化與家庭照顧壓力飆升，長照體系必須全面升級。她主張長照中心應升格，以提高位階並強化跨局處整合，才能因應夜間、假日等突發需求，提供即時喘息與緊急安置。現行申請流程繁瑣、社工人力不足，使報告與身心障礙手冊申請耗時，亟需簡化。

她也指出，居家看護成本高，再加上尿布與營養品等支出，使家庭負擔沉重，建議市府擴大經濟補助。此外，失智症的預防宣導應提前進行，可製作影片提升識能；未來應增加照護人力、提高津貼、縮短等待時間，並建置單一整合平台，真正回應照顧者需求，成為家庭可依靠的後盾。

高雄市政府衛生局長照中心陳芬婷主任表示，近年積極布建ABC據點與各類長照資源，今年長照預算達八十六億元，明年將再提升。喘息服務量能則擴增至七百六十一個單位，較去年大幅提升。