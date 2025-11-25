陳美雅批廢棄物流向不明 促提立即啟動杜絕策略
記者吳文欽／高雄報導
高雄市議會廿五日舉辦「美濃大峽谷案外案 ─ ─ 土地濫墾，廢棄物、營建剩餘土石方處理透明化?杜絕非法傾倒」公聽會，由陳美雅議員主持，陳麗珍議員列席。陳美雅在會中強調強化科技監測與衛星預警，稽查速度、頻率、人力要強化，對於濫砍濫倒的高風險區域要加強列管。
陳美雅表示，從「農地變大峽谷」看見制度漏洞，多處農地與地景因此遭到嚴重破壞，復原期動輒以年計算，甚至可能無法恢復原貌。這些事件都並非偶發，而是高雄多年來「廢棄物流向不明、堆置管理鬆散、稽查資訊不透明」的系統性問題。希望案場資料完全透明化、跨局處責任講清楚及提出可立即啟動的杜絕策略。
陳美雅指出，就現有法令上載運車輛僅以「應」裝設GPS，此未具強制規定，亦無罰則，是現行法令的缺漏。她提出建管處應要求業者提供運送土石方車牌號碼和裝設GPS的資料進行審核，以利市府管理。
市府各單位以衛星航照圖來判定地貌變異點，採行稽查等工作，陳美雅則針對目前美濃區有八處天坑的現況，質疑科技無沒掌握？為何過去未發現，究竟問題出現在哪？
陳美雅強調，濫砍濫挖長期被忽視縱放，假回填真掩埋，要求高風險區域要列管，市府務必加強熱點稽查、夜間取締、科技監控，若有嚴重違規情事，該撤照就撤照。她也再三強調，土地破壞回不來，高雄土地我們要好好守護。
陳麗珍也提到，美濃大峽谷事件市府該如何處理，未來相關罰則將如何訂定都需要審慎評估；再者營建土石方的去處，以及土石的運送的管制，同時也讓要進行營建工程的業者有所遵循。
環保局副局長黃世宏表示，未來會成立稽查大隊，會增加人力至一百六十四人，另在提高違規成本的部分，環境部已著手修法，將提高罰金，以遏止濫倒行為。
水利局科長廖杰睿表示，目前大樹統領等兩處有亂傾倒營建土石方事情，以違規堆置土方違反水土保持法裁罰，移送地檢。
