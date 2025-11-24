陳美雅批李姓父子濫倒垃圾 嚴重破壞環境應予徹查求償

市議員陳美雅痛批，不肖業者李姓父子在田寮月世界等風景區非法傾倒垃圾，嚴重破壞高雄環境。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員陳美雅廿四日總質詢痛批，不肖業者李姓父子在田寮月世界等風景區非法傾倒垃圾，嚴重破壞高雄環境，市府應徹查業者是否藉火災獲利，並向其求償。

陳美雅表示，李姓父子經營的垃圾處理場兩度失火、多次遭開罰卻未撤照，甚至收受外縣市垃圾並在田寮月世界等風景區非法傾倒，形同「垃圾犯罪一條龍」。陳議員並提醒市長捍衛自身權益，向變造合成其合照的不肖嫌犯提告。

陳議員指出，中鋼構爆出自二○一五年起以虛增工程項目、不實吊裝噸數方式詐領達一點三億元，恐影響海音中心、輕軌及多項工程的結構安全，更質疑富邦凹子底開發案是否有偷工減料疑慮，應全面清查市府所轄重大工程，確保公共安全。

陳議員提到，近日她受訪影片遭不肖分子合成變造成詐騙廣告，強調個資一旦外洩更恐成為下一波詐騙受害者。面對AI換臉等新型態詐騙，她要求市府加強宣導並向中央反映修法強化管制。

面對高齡化與少子化，陳議員爭取提高敬老津貼額度、擴大大敬老卡使用範圍，並研議與運動中心、藝文場館及餐飲業合作，爭取增設長青學苑、多功能社區據點及區域型長青中心，並促成鼓山社福館興建。

少子化方面，陳美雅要求提高生育及育兒津貼、增設公托、托嬰中心及托育訪視人力，並強化幼兒園監視設備，讓年輕家庭「敢生敢養」。