陳美雅轟市府甩鍋成習治理失能 促對環境破壞提出具體改善方案

市議員陳美雅呼籲市府正視高雄環境治理長期失能的問題，停止推諉卸責，提出具體改善方案，為市民交出負責任的答案。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員陳美雅十一日強調，真正有能力的政府，應以治理成果與實際作為向市民負責，而不是沉迷於政治語言與甩鍋文化。她呼籲市府正視高雄環境治理長期失能的問題，停止推諉卸責，提出具體改善方案，為市民交出負責任的答案。

高雄市議會就美濃大峽谷、和山光電場及多起非法垃圾棄置等重大環境破壞事件召開專案報告。陳美雅指出，市府迄今仍未提出具體可行的對策，會中提供的書面資料也僅數頁、內容草率，令人深感失望。

陳美雅表示，本次專案報告的目的原應協助市民全面了解案件發生經過與市府處理進度，但實際會議卻未形成任何實質結論，凸顯市府在環境治理上的消極與怠惰。

在質詢中，陳美雅提出兩大核心質疑。首先，市府宣稱已與衛星監控系統連線，應能掌握土地異動狀況，卻未能在第一時間發現大規模盜採行為。農地違建往往能迅速查報，為何農地被挖成大峽谷，市府反倒長期視而不見？直到媒體揭露後才匆忙處理，顯示監管機制形同虛設。

她提到，其次，針對土石方載運管理，法規要求車輛必須裝設GPS，市府也回應「尚未查獲未裝設GPS車輛」。按此說法，市府理應清楚掌握土石方流向，但實務上非法回填與廢棄物傾倒仍不斷發生，前後矛盾，難以服眾。

陳美雅批評，市府在面對關鍵問題時，不是輕描淡寫帶過，就是以偵查不公開為由推託，態度消極令人遺憾。而面對高雄土地遭嚴重破壞，市府不但未檢討行政疏失，反而習慣性地將責任推給前朝。

她指出，副市長甚至在會中傲慢聲稱「我們有主動稽查，不像前朝」，但事實上，美濃大峽谷與多處大規模垃圾棄置問題均發生在現任市府任內，市府無從迴避責任。