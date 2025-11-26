陳美鳳也著迷！2025全球爆紅「匹克球減肥法」網實測3週瘦4KG，專家曝最適合4種人

連「凍齡女神」陳美鳳都淪陷！她在社群開心曬照：「今天聚餐前乖乖去運動～匹克球真的好玩耶！」原本只是想動一動，沒想到越玩越上癮，還成了她維持好身材的秘密武器。2025年最火的減脂運動，非「匹克球」莫屬！

匹克球是什麼？比走路多燒40%卡路里

圖片來源：FB@陳美鳳

匹克球（Pickleball）是結合羽球、網球、乒乓球的球拍型運動，球場小、節奏快、又超好上手。別看它輕鬆，其實運動量驚人！根據研究，每打30分鐘匹克球，比走路多消耗約40%的卡路里，一邊揮拍、一邊笑著流汗，根本是「玩中瘦」的神運動。

匹克球為什麼能幫助減肥？專家這樣說

圖片來源：Shutterstock

運動醫學專家指出，匹克球屬於「間歇高強度運動」，會同時啟動下半身肌群、核心與心肺功能，加上短時間爆發與快速移動，能有效提升代謝、促進脂肪燃燒。更棒的是，它不像跑步那麼傷膝蓋，長輩、上班族都能輕鬆入門。

匹克球減肥成效：3週瘦2.5kg不是夢！

圖片來源：Shutterstock

有網友實測，每週打3次、每次1小時，3週就從61kg降到57kg！除了體重變輕，腰圍也少了4公分，不只瘦得快，還能訓練反應力、提升協調度，難怪從年輕人到退休族一個接一個入坑。

匹克球適合哪些人？新手也能立刻開打

圖片來源：Shutterstock

1.想減脂又懶得跑步的人：

匹克球運動量高又好玩，不用苦撐跑步也能狂燃脂。邊玩邊笑就能流汗，半小時熱量消耗比快走多出40%，輕鬆瘦出線條。

2.久坐上班族、需要舒壓放鬆的人：

長時間坐著容易僵硬、壓力爆棚，打匹克球能全身動起來、釋放壓力。揮拍瞬間超紓壓，下班後玩一場精神滿滿。

3.銀髮族、怕運動傷膝蓋者：

匹克球場地小、衝撞少，比跑步更溫和。能訓練平衡與肌力，又不會造成膝蓋負擔，安全又能保持活力。

4.想培養社交運動習慣的朋友：

匹克球通常2～4人一起玩，邊運動邊聊天，氣氛輕鬆又有趣。不只運動，還能認識朋友、拓展社交圈。

封面&內文圖片來源：Shutterstock、FB@陳美鳳 MeiFen

