陳美鳳付千萬才成功離婚 理解范姜彥豐高額求償「希望對方付出代價」

陳美鳳13日出席珠寶品牌活動，腳踩15公分高跟鞋，以一身平口金色禮服現身，「台灣最美歐巴桑」實至名歸。「粿王風波」仍未消停，她表示有看到新聞，可以理解范姜彥豐求償1600萬，因為她過去也遭到前夫背叛。

陳美鳳13日出席珠寶品牌活動（圖／MIRROR提供）

陳美鳳表示，能夠理解事件當事人的憤怒，「希望給予對方懲罰、希望對方付出某些代價。」透露當年自己離婚，前夫David一度霸佔她在紐約的房產，所幸最後成功拿回，房產脫手後多出來的錢，就留給前夫，也是謝謝那幾年對方的陪伴。不過具體是多少錢，陳美鳳笑說已經忘了，「就是房子賣掉後多的，至少不是整棟被拿走。」

廣告 廣告

陳美鳳2012年爆出婚變，抓包前夫David出軌，David反過來要求要分一半婚後財產，陳美鳳多次飛往美國打跨國官司，經歷4年，甚至自己還得付出上千萬和解金，才終於成功離婚。

罕見提起離婚往事，陳美鳳表示如今已經可以坦然面對，只是當年內心真的相當煎熬，「我不能說被欺負，我當時不方便講太多，心裡是難受的，還要工作，必須打起精神做該做的事情。」她也認為，與人相處雙方想法本就很難一樣，既然輸了感情，不能連工作也跟著輸掉，感情無法控制，但工作可以，「調整自己，面對過去那段就沒關係，將來就靠自己。」

范姜彥豐日前指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊（圖／翻攝自IG、小娛樂）

陳美鳳出席珠寶活動，戴上市價破16億元的翡翠飾品及鑽戒，一出場就令現場眾人驚呼連連，甚至一度現場被擠得水泄不通，害她走得危危顫顫：「哇！好緊張啊！」

她受訪時也提到，很多人覺得年紀到了就該退休，但她鼓勵「活到老，工作到老」，完全沒有退休打算，賺錢之餘生活還能有重心：「賺了錢還可以帶家人去旅遊、吃美食，甚至買點自己喜歡的珠寶」，說著說著，還晃了晃手中的蛋面陽綠翡翠大鑽戒。

而陳美鳳歲末年終繁忙，節目錄影、陪家人出國遊玩，還要整理二手衣義賣幫助偏鄉地區的孩童，本身是台灣優質生命協會理事長的她，更是希望能號召大家，一起為獨居老人多做一點事。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導