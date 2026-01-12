陳美鳳低胸禮服現身除夕特別節目 陽帆眼睛不知要看哪

郭忠祐（左起）白家綺、陽帆、白冰冰、陳美鳳、侯怡君、阿翔、賴慧如、籃籃主持民視除夕特別節目。（民視提供）

陳美鳳領軍白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐等人主持民視除夕特別節目《民視第一發發發》，昨（11日）在電視台攝影棚錄製百人大開場表演，豪華卡司猶如拉斯維加斯大秀，陳美鳳穿著一襲低胸黃色禮服，好身材呼之欲出「北半球」直接帶出場，讓陽帆直呼眼睛不知道看哪裡。

陳美鳳提到：「目前還在保密條約中，不能提太多，預告將與一位大咖偶像歌手帶來很特別的表演，英姿颯爽又兼具性感的唱跳，請大家千萬不要錯過」。白冰冰則表示她與陽帆也都在「歌舞單元」帶來精彩的舞蹈。阿翔、賴慧如以及籃籃除了舞蹈表演，也會跟胡瓜在「明星運動會」一起帶歡樂給大家。穿著一襲低胸露出胸前硃砂痣的白家綺，也會在第四段單元參與主持，群星接力陪觀眾一起到除夕夜凌晨一點。

廣告 廣告

陳美鳳昨進棚錄製民視除夕特別節目。（民視提供）

「百人大開場」開場由10位富邦啦啦隊帶來熱力四射開場舞，其中收視屢創新高的民視八點檔《豆腐媽媽》演員洪都拉斯、謝瓊煖等人也齊聚一堂，劇中夫妻陳仙梅對上藍葦華被要求表演32撞，另類的方式讓全場笑翻，洪都拉斯還被主持群要求「32撞」，讓他不得己抓著謝瓊煖的頭猛敲笑翻全場。

更多鏡週刊報導

蘇晏霈抓包李運慶外遇 潑顏料洩憤慘洗不掉

破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意 胡瓜破冰民視除夕不缺席

紅白首波炸裂卡司King & Prince登台合體、林志穎驚喜重返 告五人攜手白安引爆除夕回憶殺！