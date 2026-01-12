陳美鳳低胸禮服現身除夕特別節目 陽帆眼睛不知要看哪
陳美鳳領軍白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐等人主持民視除夕特別節目《民視第一發發發》，昨（11日）在電視台攝影棚錄製百人大開場表演，豪華卡司猶如拉斯維加斯大秀，陳美鳳穿著一襲低胸黃色禮服，好身材呼之欲出「北半球」直接帶出場，讓陽帆直呼眼睛不知道看哪裡。
陳美鳳提到：「目前還在保密條約中，不能提太多，預告將與一位大咖偶像歌手帶來很特別的表演，英姿颯爽又兼具性感的唱跳，請大家千萬不要錯過」。白冰冰則表示她與陽帆也都在「歌舞單元」帶來精彩的舞蹈。阿翔、賴慧如以及籃籃除了舞蹈表演，也會跟胡瓜在「明星運動會」一起帶歡樂給大家。穿著一襲低胸露出胸前硃砂痣的白家綺，也會在第四段單元參與主持，群星接力陪觀眾一起到除夕夜凌晨一點。
「百人大開場」開場由10位富邦啦啦隊帶來熱力四射開場舞，其中收視屢創新高的民視八點檔《豆腐媽媽》演員洪都拉斯、謝瓊煖等人也齊聚一堂，劇中夫妻陳仙梅對上藍葦華被要求表演32撞，另類的方式讓全場笑翻，洪都拉斯還被主持群要求「32撞」，讓他不得己抓著謝瓊煖的頭猛敲笑翻全場。
更多鏡週刊報導
蘇晏霈抓包李運慶外遇 潑顏料洩憤慘洗不掉
破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意 胡瓜破冰民視除夕不缺席
紅白首波炸裂卡司King & Prince登台合體、林志穎驚喜重返 告五人攜手白安引爆除夕回憶殺！
其他人也在看
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 75
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 51
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
有過審仍被檢舉！ 蔡依林北京演唱會受阻？舞台挨批「陰間美學」爆正反論戰
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導天后蔡依林舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，去年12月30日在台北大巨蛋首場演出，表演備受好評。不過，表演中的強烈視...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 49
Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避
Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 17
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 17
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 21 小時前 ・ 126
陳漢典、Lulu婚禮前釋出絕美婚紗照！蕾絲馬甲再現頭紗吻、珍珠皇冠來自這夢幻牌
婚禮還沒到，浪漫氛圍已經先到來了！即將在1月25日舉行正式婚宴的陳漢典與Lulu，在今天（6日）搶先釋出在日本富士山與河口湖取景的婚紗照，三套來自Demetrios Bridal Room 旗下風格截然不同卻同樣細膩的造型，把「典雅、浪漫、marie claire 美麗佳人 ・ 15 小時前 ・ 1
曹西平靈堂被傳「開放首日冷清」 乾兒子忍痛發文：非常感謝各位
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，不過卻傳出靈堂開放首日現場僅有少數人前去哀悼。對此，Jeremy稍早也再度悲痛發文，「非常感謝各位幫忙」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
赴日拍婚紗！陳漢典、Lulu搭星宇頭等艙被控享特權 無奈發聲：公道自在人心
陳漢典、Lulu在2025年10月登記結婚，將於1月25日盛大舉辦婚宴。小倆口日前受星宇航空之邀，搭乘頭等艙前往日本富士山拍攝絕美婚紗照。未料，日前卻有一名他們搭乘同班機的網友在社群平台上抱怨，當天要使用前方廁所遭制止，質疑航空公司差別待遇。對此，陳漢典10日出席活動時，也無奈發聲了。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 9
獨家／女星被開價50萬包養1個月！公布訊息驚嘆很誠懇 經紀人這樣說
藝人阿諾近日自爆，自己在完成隆乳手術後，竟收到網友私訊提出「每月50萬元包養」的邀約，讓她直呼相當震驚。她接受《三立新聞網》專訪時透露，對方不只一次表達「很有誠意」，甚至表示如果她會害怕，也可以用包養方式慢慢認識，讓她忍不住苦笑：「我還在想說，天啊，我是不是已經進入包養圈了。」不過阿諾也強調，經紀人認為這很可能是詐騙，自己既不知道對方身分，也完全不敢回覆。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 18
69歲澎恰恰中國賣水果！滿頭白髮「叫賣到深夜」 網讚：至少沒貶低台灣
69歲資深藝人澎恰恰因投資電影失利負債2.4億，2020年宣布破產後，近年轉戰中國直播帶貨，努力賺錢還債。近日有人再度將他深夜直播賣水果的畫面轉傳至社群平台Threads，引來網友表示：「至少他沒貶低台灣，愛去哪裡賺錢，是他的自由。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
金球獎／主持人狂虧李奧納多！當眾酸「女友都未滿30歲」 他尷尬反應曝
第83屆金球獎今（12）日於洛杉磯盛大登場，除了得獎名單備受關注，典禮開場的主持人口秀同樣成為全場焦點。51歲好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）憑電影《一戰再戰》角逐影帝，卻在主持人妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）的「毒舌洗禮」下，再度被調侃多年來備受討論的感情話題，現場笑聲不斷。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 12
《韓國製造》第一季結局倒數！第二季下半年揭曉 玄彬黑化演技封神 軍人弟弟成關鍵角色
【文／邱芮恩】Disney+年度話題鉅作《韓國製造》自上線以來話題炸裂，玄彬出道23年首度「黑化」掀起高度討論，他為戲增重14公斤，徹底顛覆過往深情男神形象，化身遊走黑白之間的販毒地下王者，與鄭雨盛上演一場權力與信念正面對撞的雙強對決。劇情取材1970年震撼國際的真實劫機事件，搭配高達韓幣700億製作費，血淋淋還原高權與慾望交織的黑暗年代，從角色、故事到場面規模全面升級。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
《巨洪》越罵越紅？6部「AI人工智慧」韓劇推薦：朴寶劍《夢境》感人，「這部」超驚悚
最近在Netflix播出的《巨洪》被罵翻了！由於播出前標榜著「罕見災難」、「好萊塢等級」而掀起大眾高度期待，但前半段卻讓不少觀眾看得霧煞煞，直到後面才發現是一部結合AI科幻、新人類、末世等多種元素的電影，評價十分兩極。除了《巨洪》之外，近幾年與AI、人工智慧相關的韓劇越來越多，去年上映的《夢境》也是其中之一！Beauty美人圈 ・ 1 天前 ・ 1
金唱片紅毯／Jennie笑了！「人間紅毯」超美 對鏡害羞揮手表情曝光
迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。稍早紅毯登場，女神Jennie一身鮮紅色華麗禮服亮相。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
李帝勳《模範計程車3》結局太敢拍！影射尹錫悅戒嚴飆出高收視
韓劇《模範計程車3》在昨天（10日）播出完結篇，系列作每一季皆緊扣近期社會時事，這一季也被網友挖出最終單元疑似影射韓國前總統尹錫悅的戒嚴風暴事件，為第三季畫下震撼句點。最後一集全國收視率達13.3%，瞬間最高收視飆達16.6%，播出期間更一舉打破friDay影音平台紀錄，創下全新收視連霸佳績。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
隋棠突喊「真的受夠自己」！ 1萬元飛掉親揭原因：想哭
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導2002年以模特兒、演員雙重身分出道的女星隋棠，出道多年累積高人氣，儘管工作繁忙仍會抽空透過社群和大家互動、分享日常。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
【K品牌指數】2025年度韓劇TOP 10榜單出爐：《暴君的廚師》暴衝第2、《我的完美秘書》拿下第5、冠軍是這部年度神劇！
剛結束2025年，正式進2026年，亞洲品牌研究院「K品牌指數」公佈了年度戲劇TOP10榜單，來為劇迷做2025最後的回顧與總結，不曉得大家在2025看了哪些電視劇呢？趕緊一起來看這些熱門戲劇你看了幾部？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 6