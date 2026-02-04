陳美鳳再合作畢書盡！熱唱〈愛情限時批〉 私下偷拜託導播一事

陳美鳳（左）、畢書盡二度合作。（民視提供）

時尚天后陳美鳳在過年特別節目《民視第一發發發》與Bii畢書盡合作，一起演唱〈Apt.〉、〈Soda Pop〉、台語歌〈愛情限時批〉，畢書盡開心表示：「很榮幸美鳳姊邀請我來，這是第二次跟美鳳姊合作，來到《民視第一發發發》演唱完，感覺真的要過年了」。

陳美鳳說，2人在公益活動上認識、結緣，第一次合作是在畢書盡的演唱會，這次很感動畢書盡能參與過年表演，「這帥氣偶像很有禮貌，講話又很好聽，這一次演出需要提早練舞還有進錄音室先收音，都好敬業，我跳舞都很有壓力，沒想到他說他也很有壓力，還偷偷去找老師私下練習」。

陳美鳳（左）、畢書盡的合作舞台獲得好評。（民視提供）

陳美鳳謙虛表示，很開心能跟大咖偶像歌手一起合作，「而且他們團隊釋出很大的誠意全力配合，他的經紀人以及舞蹈老師大力協助，練舞對我來說真的很困難，陳美鳳笑說以前秀場時候，出場抓一下節奏擺pose沒問題，但畢書盡真的一舉手投足滿滿的巨星風采」，笑說自己有偷拜託導播多帶一點畢書盡的鏡頭，因為歌藝精湛的畫面很唯美，實在太好看。

畢書盡也說，他跟陳美鳳合作時都學習到很多，「這次演唱台語歌比較上手，有些韓語發音像台語諧音，台語歌很好聽，詮釋起來更有感覺」。

陳美鳳、畢書盡表演超級精彩。（民視提供）

陳美鳳認為，這次表演讓她心境更年輕，很開心可以把這麼棒的秀帶給觀眾。而她此次的二套服裝都是她跟設計師討論、配合畢書盡風格打造的嘻哈性感風格，「真的讓我活到老、美到老」，分享第一套白色套裝搭配7位數時尚品牌飾品，是她私下很愛的穿搭，第二套日系風格服裝，搭配扇子舞唱跳。

