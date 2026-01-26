陳美鳳前進花蓮開演唱會！號召老中青三代巨星 重量級卡司曝光

四季線上／陳軒泓 報導

陳美鳳繼投入花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害重建計畫與「星動盃」匹克球公益賽募款行動後，再度以台灣優質生命協會理事長的身分，率領演藝圈重量級卡司，（25日）深入花蓮光復鄉舉辦匯聚老、中、青三代巨星的「愛傳承關懷演唱會」，演出陣容星光熠熠，包含陳美鳳、方芳芳、劉福助、向娃、李明依、張瓊姿、方駿、澎澎、周丹薇、鄭仲茵等人，期盼透過歌聲撫慰鄉親心靈，為花蓮的災後重建注入最堅定的力量，陳美鳳表示，希望以具體行動，將歌聲化為最溫暖的力量，陪伴災民與長輩度過最艱難的時刻。

陳美鳳率領藝人前往花蓮送暖

本次活動選在花蓮光復鄉，災後期間，紀寶如多次親赴災區探視，面對滿目瘡痍的景象深感不捨，也更加堅定長期陪伴、持續投入花蓮的決心。另外，方芳芳與周丹薇也一同前往花蓮訪視，除關心生活狀況、掌握實際需求外，也走進長輩日常，傾聽他們的生活故事與心聲。

陳美鳳號召老中青三代巨星辦演唱會，現場人潮滿滿

方芳芳表示，真正的關懷不是短暫停留，而是願意坐下來，聽長輩把話說完，讓他們知道「有人一直在」。周丹薇也指出，許多長輩面對的不只是物資不足，更是長期的孤單與缺乏陪伴。而其中一戶訪視個案，是一對僅靠每月約八千元原住民老人津貼維生的老夫妻。兩人居住於以鐵皮與貨櫃屋簡單搭建的房舍，日前風災來襲，強風吹毀原本就不堅固的結構，只剩半開放空間，基本起居與生活安全均受到影響。協會在掌握情況後，隨即聯合臻佶祥社會服務協會展開募款行動，盼能讓長輩重新擁有安心生活的空間。

方芳芳到花蓮訪視災區，分享陪伴長輩過程

