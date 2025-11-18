陳美鳳化身泰妹為藍心湄慶生！吸千人朝聖「最美友情」

娛樂中心／王靖慈報導

資深女星陳美鳳昨日在社群媒體分享幫摯友藍心湄慶祝其60歲生日，並曬出一組泰國旅行的美照。兩人深厚的友誼，讓這趟生日之旅顯得格外珍貴。陳美鳳更打趣地表示：「朋友之間彼此互補，只是妳補得比我多啦，還好有妳！」字裡行間流露出滿滿的溫暖情誼。





陳美鳳與藍心湄兩人雙手合十，一同開心合照。（圖／翻攝自「陳美鳳 MeiFen」臉書）





陳美鳳（右一）與前往泰國，身穿泰國傳統服飾慶祝藍心湄（右二）生日。（圖／翻攝自「陳美鳳 MeiFen」臉書）

陳美鳳在17日於個人臉書上發文，分享她與藍心湄這趟泰國之行。她透露平時會與藍心湄一起放鬆、互相慶祝，除了工作，時間一湊得上，兩人就會一起安排小旅行。她還表示這次的泰國之旅充滿笑聲，並打趣寫下：「朋友之間彼此互補，只是…妳補得比較多啦！我真的常常沒頭緒，幸好有妳在身邊。這份緣分我真心珍惜！祝我心中永遠是最棒的女人，心湄生日快樂，心想事成、永遠閃耀！」並附上了多張旅遊照片，照片中兩人穿著泰國傳統服飾，藍心湄身穿金色衣服，配上特色髮飾；陳美鳳則穿著粉色衣服，戴著黑框眼鏡並比著愛心手勢，兩人笑容滿面，眼神對著鏡頭，背景則是掛著大大的「HAPPY BIRTHDAY」慶生氣球，現場氛圍溫馨又充滿愛意。





許多網友至留言區給予祝福，大讚兩人友情。（圖／翻攝自「陳美鳳 MeiFen」臉書）





貼文一出直至現在已有5791個讚，留言區湧現眾多網友祝福，並大讚兩人之間的友情是「最美的友情」，有網友留言：「祝福鳳姐與心湄姐友誼長長久久、天天開心」、「最互補的情誼！心湄姐生日快樂」、「好棒的緣分～祝福友誼地久天長～健康平安開開心心！」甚至有粉絲表示：「每次看到美鳳姐跟心湄姐開心聚會的照片都覺得很開心，當之無愧的台灣兩大天后！」





