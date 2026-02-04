陳美鳳合作畢書盡 砸7位數備戰袍

「最美麗歐巴桑」陳美鳳在過年特別節目《民視第一發發發》二度與Bii畢書盡合作，演唱〈Apt.〉、〈Soda Pop〉、台語歌〈愛情限時批〉。陳美鳳謙虛表示，很開心能跟畢書盡這麼大咖的偶像歌手合作，「以前在秀場，我出場抓一下節奏擺pose沒問題，但畢書盡真的舉手投足都是滿滿的巨星風采」，笑說自己有偷拜託導播多帶一點畢書盡的鏡頭，因為歌藝精湛的畫面很唯美、好看。

陳美鳳分享2人在公益活動上認識、結緣，首次合作是在畢書盡演唱會，這次很感動畢書盡參與過年表演，「這帥氣的偶像很有禮貌，講話又很好聽，他為了演出提早練舞還先進錄音室收音，都好敬業。我想說我跳舞都很有壓力，沒想到他說他也很有壓力，還偷偷去找老師私下練習」，大讚畢書盡的認真。

陳美鳳不只在表演下苦心，還與設計師討論2套表演服，主軸為配合畢書盡所打造的嘻哈性感風，「真的讓我活到老、美到老」。陳美鳳的白色套裝搭配7位數精品飾品，是她私下很愛的穿搭，第2套日系紅黑色服裝，則方便她搭配扇子舞唱跳。