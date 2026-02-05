陳美鳳合體畢書盡除夕開唱！7位數華麗戰袍曝光 二人互認「有壓力」

四季線上／陳軒泓 報導

2026《民視第一發發發》將於 2 月 16 日除夕夜在民視頻道播出，最盛大的百人大開場今年由陳美鳳、白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，眾多大咖歌手及演員齊聚一堂向觀眾拜年，也帶來熱力四射的表演，其中陳美鳳的唱跳演出更力邀偶像男神畢書盡合作，將呈現一系列組曲，精彩可期。

2026《民視第一發發發》陳美鳳、畢書盡合體演出

時尚天后陳美鳳在千呼萬喚下，終於曝光合作唱跳舞蹈的大咖男歌手畢書盡，陳美鳳表示，兩個人是在公益活動上認識結緣的，而去年在畢書盡演唱會上是他們第一次的舞台合作，這回除夕夜再度同框演出，陳美鳳對畢書盡敬業的態度相當感動，也讚嘆對方很有禮貌，講話又好聽。她坦言這次跳舞很有壓力，想不到的是，畢書盡表示自己也是有壓力，還為此偷偷找老師私下練習。

與畢書盡二度合作，陳美鳳直呼壓力很大

畢書盡難得來到《民視第一發發發》演出，被陳美鳳邀請感到相當榮幸，提到演出內容，他透露將帶來〈Apt.〉、〈Soda Pop〉以及台語歌曲〈愛情限時批〉三首歌組曲，而這回演唱台語歌也更加上手了；陳美鳳則表示練舞對她而言很難，她笑說：「以前秀場時候，出場抓一下節奏擺 pose 沒問題，但畢書盡真的一舉手投足滿滿的『巨星風采』」，也因此她還拜託導播多帶一點 Bii 的鏡頭，因為實在太好看了。另外此次造型也是一大亮點，2 套表演服裝都是她跟設計師討論、配合畢書盡風格所打造的，其中嘻哈性感風的白色套裝還搭配價值 7 位數的飾品，陳美鳳也透露，是自己私下很愛的穿搭。

陳美鳳大讚畢書盡專業，偷偷拜託導播多帶他的鏡頭

