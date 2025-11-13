陳美鳳喊話唱進大巨蛋！明年「邁入70歲」親曝退休想法：生活有重心

四季線上／陳軒泓 報導

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳今（13）日出席珠寶活動，不顧骨裂復發危險足蹬15公分高跟鞋，一襲金色亮片晚禮服配上市價破16億元的深老坑玻冰種藍綠翡翠串珠及蛋面陽綠翡翠大鑽戒，大大驚艷了正在搶購商品的周年慶客人，現場擠得水洩不通，害她走得危危顫顫，直呼：「哇！好緊張啊！」

陳美鳳踩15公分鞋出席珠寶活動，狀態超好驚艷眾人（圖／皇宣緣提供）

陳美鳳明年就要邁入70歲，很多人問她要工作到幾歲，是否有退休的打算，她表示：「活到老，工作到老」，因為工作就有收入，有收入就能帶家人出國旅遊、吃美食，買自己喜歡的珠寶，還能回饋社會做公益，照顧獨居老人及偏鄉兒童，陳美鳳也說，如果有機會還想唱進大巨蛋，跨出身為一位歌手的里程碑，隨後謙虛補了一句：「就怕歌不夠，如果能進大巨蛋，就算唱個『拼盤』也不錯，我也會很開心！」

陳美鳳將邁入70歲，親曝不想退休（圖／皇宣緣提供）

陳美鳳強調，很多人都覺得年紀大了就該退休，但她很鼓勵大家像她一樣「活到老，工作到老」，她提到，現在的人大都活得比以前長夀，醫藥也很發達，如果有工作，生活也會有重心。談及近況，她表示，歲末年終自己不但活動很多、要節目錄影、要安排時間陪家人出國，還要整理二手衣義賣幫助偏鄉地區的孩童，「我本身是台灣優質生命協會的理事長，希望能號召大家一起為獨居老人多做一點事。」

另外，陳美鳳也呼籲，再忙也要花點時間做運動保持健康，她除了長年練瑜珈，最近還學起了匹克球，可以兩個人或多個人一起來，打完就會渾身大汗，讓新陳代謝變好，一番話讓活動主持人大讚：「難怪美鳳姐的身材可以保持得這麼好！」

