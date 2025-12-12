陳美鳳喝高欣欣喜酒撒5位數紅包 曝言承旭約看演唱會

陳美鳳開心喝喜酒。民視提供



陳美鳳今（12╱12）亮麗出席好友高欣欣、李國超婚宴，她透露包出去的紅包都一樣是5位數，「邱仔（邱澤）都一樣，都心意」。被問1年包出多少紅包？她笑說：「越多越好，不一定很多很多金額，但是包越多紅包越好，開心他們找到頻率相對的人。」

今天來沾高欣欣、李國超喜氣，陳美鳳表示非常開心，「我想夫妻是這個世界上雖然是沒有血緣的人，但是卻要相處、相伴最久的人，所以我覺得找1個頻率、相處起來很舒服的人是非常重要的，我相信他們今天就是找到頻率相同的人，所以祝福他們結婚快樂、幸福滿滿」。

今胡瓜宣布與民視《綜藝大集合》不再續約，將卸下24年主持棒，身為民視一姊的陳美鳳坦言剛剛才知道此事，但也緩頰：「大家已經習慣在民視的頻道看到瓜哥主持這個節目，瓜哥應該有他的規劃吧！我覺得山不轉路轉，有1天搞不好就轉回來了。」

言承旭、吳建豪、周渝民與「五月天」阿信12月19、20、21、22日將在上海展開「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，朱孝天日前吐露被獨漏的心聲引起熱議，陳美鳳說：「言承旭很貼心，他問我要不要去上海看，我很想，可是我已經有活動了，我非常感謝，也祝福他們演出成功，我想一切都是緣分吧！」不過言承旭沒跟她討論朱孝天，「我們只是分享工作上的一些活動」。

