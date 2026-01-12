陳美鳳大方露北半球過馬年 竟簽了保密條款「與大咖同台」

【緯來新聞網】由陳美鳳領軍，與白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任2026《民視第一發發發》主持人。錄影現場，陳美鳳穿著一襲低胸黃色禮服，好身材呼之欲出「北半球」直接帶出場，讓陽帆直呼眼睛不知道看哪裡，陳美鳳提到：「目前還在保密條約中，不能提太多，預告將與一位大咖偶像歌手帶來很特別的表演，英姿颯爽又兼具性感的唱跳，請大家千萬不要錯過。」

陳美鳳領軍錄製《民視第一發發發》。（圖／民視提供）

白冰冰則表示她與陽帆也都在「歌舞單元」帶來精彩的舞蹈，阿翔、賴慧如以及籃籃除了舞蹈表演，也會跟胡瓜在「明星運動會」一起帶歡樂給大家。穿著一襲低胸露出胸前硃砂痣的白家綺，也會在第四段單元參與主持，群星接力陪觀眾一起到除夕夜凌晨一點。



「百人大開場」開場由10位富邦啦啦隊帶來熱力四射開場舞，以及阿翔+郭忠祐搭檔王瞳+賴慧如帶領王燦胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒、于浩威、張世賢、廖伯斯、游小白、邱聯政熱舞「狂歡冒險嘉年華」。

陳美鳳（中）領軍郭忠祐（左起）、白家綺 、陽帆 、白冰冰 、侯怡君 、阿翔 、賴慧如 、籃籃錄製《民視第一發發發》。（圖／民視提供）

還有白家綺帶領吳東諺、徐千京、洪子涵、田依甯、胡康星並由蘇晏霈、王茉聿、曹滿、宜芳、吳政澔、羅子惟、顏偉晉，一同帶來火辣的「魅力四射瘋馬秀」，光是舞蹈動員將近50位，大手筆大陣仗要讓觀眾看得過癮。

