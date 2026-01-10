陳美鳳寒冬送暖做公益！同框張瑠瓊超凍齡 曝她私下真實面

台灣優質生命協會理事長、被譽為「台灣最美麗的歐巴桑」的陳美鳳，8日與團隊夥伴及藝人好友，不畏寒冬前往大愛護理之家進行新年送暖探訪。其中，2000年與陳美鳳在8點檔《長男的媳婦》演出婆媳的張瑠瓊也驚喜現身，用歌聲與陪伴為長輩們帶來最溫柔的祝福。

陳美鳳（左）8日分享與張瑠瓊（右）的合照。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）

陳美鳳8日在臉書分享，26年前拍《長男的媳婦》時，張瑠瓊演她的婆婆，「戲裡對素華很嚴厲，私底下的她其實非常耐斯（nice），謝謝她一起出來做公益，陪伴長輩們，也帶給大家滿滿的回憶。」

廣告 廣告

此次活動亦有多位藝人好友共同參與，包含秘書長紀寶如、唐玲、藍如潔、楊岑、紀麗如、章永華等人，以實際行動支持公益，陪伴長輩迎接新的一年。

張瑠瓊 8日現身大愛護理之家 。（圖／台灣優質生命協會提供）

陳美鳳在致詞時感性表示：「平時協會除了關心獨居長輩、提供生活物資外，也很重視到各大安養機構探訪，透過音樂、陪伴與互動，讓長輩感受到被記得、被在乎。今天看到大家一起唱歌、一起笑，就是我們最珍貴的回饋。」

她也親自獻唱〈繁華攏是夢〉，現場長輩忍不住跟著合唱，歌聲此起彼落，氣氛溫馨又感人，許多長輩直說：「好久沒有這麼開心了！」

陳美鳳（左）感謝張瑠瓊（右）一起出席公益活動 。（圖／台灣優質生命協會提供）

陳美鳳分享，過去在探訪獨居長輩時，曾親眼看見長輩使用多年、早已塌陷變形的床墊，腳上穿的鞋子也破損不堪，讓她看了十分心疼。她當下不只記在心裡，更親自掏腰包替長輩更換新的床墊，並挑選合適、防滑的拖鞋，只希望長輩至少每天躺下與站起來的時候，不再那麼辛苦，能夠在日常生活中住得安心、行走得安全，以及感受到被真正關心與照顧。

延伸閱讀

布坎南事件引熱議 蔡其昌：聯盟將調查依規處理

洪一中突爆布坎南加盟！台鋼急道歉 富邦：震驚與不解

中職/林詩翔月薪30萬暴漲3倍 台鋼隊史最大調薪幅度