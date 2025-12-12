陳美鳳手比愛心豪氣5位數紅包！周遊祝新人「一飛沖天」

李國超、高欣欣12日舉辦婚宴，陳美鳳送上祝福。（陳俊吉攝）

李國超、高欣欣12日舉辦婚宴，新人在圈內人緣佳，不少賓客皆到場祝賀，包括陳美鳳、方馨、江宏恩、周遊、李朝永、李㼈、賴慧如、張鳳書等人。陳美鳳身穿紅上衣搭配黑褲，拍照時張大雙手、手比愛心，喜悅心情藏不住，送上5位數紅包，「夫妻是世界上雖然沒有血緣，卻要相伴最久的人，找到頻率、相處起來舒服的人很重要，相信他們找到了。」

由於胡瓜昨拋震撼彈，明年1月底合約到期不會跟民視續約，陳美鳳才剛得知此事，「瓜哥有一些他的規畫，我覺得山不轉路轉，有一天搞不好轉回來。」她和言承旭私交甚篤，F3合體將在上海開演唱會，對方親自邀請她前來，但她有安排工作，也沒有聊到朱孝天除名一事，「祝福他們演出成功，我想一切都是緣分吧。」

陳美鳳認為找到頻率、相處起來舒服的人很重要。（陳俊吉攝）

周遊、李朝永甜蜜現身婚宴，周遊受訪表示，李國超跟兒子馮凱很麻吉，可惜兒子正在拍攝《豆腐媽媽》戲不能來，「李國超每次拍我的戲拿凳子、倒水，非常有禮貌，欣欣演我很多戲。」李朝永則祝福新人白頭偕老，「他們像《飛龍在天》，要早生貴子。」周遊補充：「一飛沖天。」

