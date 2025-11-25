陳美鳳擁「新歡」入眠暖身又暖心 不用靠另一半溫被更好睡

陳美鳳睡覺注重保暖，不夠暖很難入眠。（圖／PP石墨烯提供）

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳的駐顏有術總讓人驚呼，特別是有好的睡眠這件事，更是她很重要保養方式之一，此外，她也十分注重保暖，認為身體溫暖才能讓女性身體健康。由於這兩項都是她非常注重的養生秘訣，最近她也發現一個「新歡」，讓她可以在冷冷的冬天簡單享受到溫暖，進而睡個優質美容覺，她開心表示：「睡覺不需要有另一半先暖床，有了羊駝被就夠啦！」知名品牌也看中陳美鳳不但是美的代表，而且生活微人均自律、擁有高EQ、又有溫暖的大姐風範，獲得廣大群眾的喜愛，因此力邀她代言石墨烯的羊駝絨超導被，靠自己就可以暖烘烘。

很怕冷的陳美鳳，只要聽到有新的保暖產品就會忍不住想要買來嘗試，「我個人不太用電毯，比較愛用棉被。因為科技發達，現在的被子也越來越好，又輕又溫暖又舒服，像是羊駝絨超導被蓋在身上，連我家的貓都要來一起躺。」由於拍戲工作時間長，時間也不固定，陳美鳳維持美麗的保養之道除了心情要照顧好，睡眠也很重要，拍戲放飯時，陳美鳳會吃一些讓身心都舒緩的食物，比如喝點熱湯和吃點肉類，吃完再蓋被子小睡片刻，就能讓自己的精神變好、皮膚也會更透亮。

她回憶起之前拍八點檔補眠的趣事，那時白天出外景，晚上進棚繼續拍，「有場戲我沒有台詞，但要在旁邊做反應，拍到一半突然聽到導演提醒我要做反應，我想說不是已經在演嗎？結果導演說我剛才竟然一直是在點頭打瞌睡『度估』啦！」

為了趕拍八點檔真的是沒天沒日，隨時都要把握時間補眠，躺椅、化妝間、車子都變成了陳美鳳現成的床。「我記得當時有個服裝間，裡面放了五六個行軍床，演員有張晨光、藍心湄等好多人，一到休息時間就通通躺平，但只要有人打呼我就睡不著，張晨光還特地從加拿大買了矽膠耳塞給我。結果那次我都已經睡熟了，卻被光哥搖醒問我耳塞有效嗎？」

陳美鳳在睡覺時很重視保暖，坦言不夠暖就很難入眠，現今的技術很進步，像是石墨烯羊駝絨超導擁有五層石墨烯纖維，可以釋放遠紅外線，而且兩面都可以使用，夏天開冷氣時陳美鳳會拿來蓋肚子，冬天遇到寒流她就用來鋪床，再拿另一條來蓋身上，會有加倍溫暖的效果。陳美鳳笑說：「冬天睡覺鑽進被窩的時候，我躺進去的腳一定要碰到最溫暖的地方。以前另一半都要幫忙暖被，現在我不需要，靠羊駝絨超導被被就夠啦！」

身為美的代表，陳美鳳更大方分享她的養生美容之道，首先是大家愛用的3C產品容易對視力造成藍光傷害，一定要留意眼睛的保養。另外熬夜更是會嚴重消耗健康，所以她溫馨提醒大家：「盡量在12點前入睡，睡前可以泡澡放鬆。另外早餐很重要，一定要吃。如果可以的話，白天有空時也可以補個眠，增進體力。」她以自身經驗希望大家從年輕開始就要存夠身體的本錢。

