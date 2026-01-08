陳美鳳新年做公益獻唱〈繁華攏是夢〉 心疼長輩自掏腰包買床墊

【緯來新聞網】陳美鳳今（8日）不畏寒冬，前往大愛護理之家進行新年送暖探訪，並獻唱〈繁華攏是夢〉，用歌聲與陪伴為長輩們帶來最溫柔的祝福。她在致詞時感性表示，「今天看到大家一起唱歌、一起笑，就是我們最珍貴的回饋。」現場長輩忍不住跟著合唱，歌聲此起彼落，氣氛溫馨又感人，許多長輩直說：「好久沒有這麼開心了！」

陳美鳳做公益，探訪大愛護理之家。（圖／台灣優質生命協會提供）

陳美鳳也分享過去在探訪獨居長輩時，曾親眼看見長輩使用多年、早已塌陷變形的床墊，腳上穿的鞋子也破損不堪，讓她看了十分心疼。她當下不只記在心裡，更親自掏腰包替長輩更換新的床墊，並挑選合適、防滑的拖鞋，只希望長輩至少每天躺下與站起來的時候，不再那麼辛苦，能在日常生活中住得安心、走得安全，也感受到被真正關心與照顧。



此次活動亦有多位藝人好友共同參與，包含台灣優質生命協會秘書長紀寶如、唐玲、藍如潔、楊岑、紀麗如、章永華、張瑠瓊等人，以實際行動支持公益，陪伴長輩迎接新的一年。

陳美鳳到大愛護理之家進行新年送暖探訪。（圖／台灣優質生命協會提供）

陳美鳳探訪大愛護理之家，並獻唱〈繁華攏是夢〉。（圖／台灣優質生命協會提供）

