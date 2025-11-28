陳美鳳昔與邱澤傳烏龍緋聞！大方現身婚宴現場 被問禮金：心意重要

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

藝人邱澤與許瑋甯今（28）日於台北文華東方酒店補辦婚宴。擁有「最美歐巴桑」稱號的陳美鳳也盛裝出席。由於過去邱澤曾與陳美鳳傳過烏龍緋聞，如今她現身對方婚宴，她坦言，能夠參加這個喜宴非常開心，也透露邱澤的媽媽看過自己演的8點檔。

陳美鳳出席邱澤婚宴。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）

至於被問到紅包包了多少，她則沒有透露，只表示心意比較重要。雖然邱澤與許瑋甯7月就已生下寶貝兒子，但陳美鳳表示，仍希望他們能夠多生，更直言：「我跟心湄都不生，他們能生就多生一點啦！」接著稱讚兩人基因好。不過當她被問到會不會幫忙兩人帶小孩，她坦言，可能不太行，但仍鼓勵他們多生，「我們是那種來看就好，這樣看看玩一玩就好了，帶小孩真的很不容易，所以我覺得媽媽很辛苦。」

其實陳美鳳與邱澤曾傳過一段烏龍緋聞，當時邱澤和藍心湄合作《原來一家人》相識，進而認識了陳美鳳，沒想到竟意外傳出「母子戀」對此，兩人在過去已經澄清，當時邱澤經紀公司表示，「沒新聞點找新聞點，扯。」而陳美鳳則苦笑說：「他真的很孝順、很有禮貌，這麼優秀的人，我和心湄都很疼他，希望不要讓他造成困擾，不要受到委屈。」





