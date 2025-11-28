陳美鳳昔與邱澤傳烏龍緋聞！大方現身婚宴現場 被問禮金：心意重要
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導
藝人邱澤與許瑋甯今（28）日於台北文華東方酒店補辦婚宴。擁有「最美歐巴桑」稱號的陳美鳳也盛裝出席。由於過去邱澤曾與陳美鳳傳過烏龍緋聞，如今她現身對方婚宴，她坦言，能夠參加這個喜宴非常開心，也透露邱澤的媽媽看過自己演的8點檔。
至於被問到紅包包了多少，她則沒有透露，只表示心意比較重要。雖然邱澤與許瑋甯7月就已生下寶貝兒子，但陳美鳳表示，仍希望他們能夠多生，更直言：「我跟心湄都不生，他們能生就多生一點啦！」接著稱讚兩人基因好。不過當她被問到會不會幫忙兩人帶小孩，她坦言，可能不太行，但仍鼓勵他們多生，「我們是那種來看就好，這樣看看玩一玩就好了，帶小孩真的很不容易，所以我覺得媽媽很辛苦。」
其實陳美鳳與邱澤曾傳過一段烏龍緋聞，當時邱澤和藍心湄合作《原來一家人》相識，進而認識了陳美鳳，沒想到竟意外傳出「母子戀」對此，兩人在過去已經澄清，當時邱澤經紀公司表示，「沒新聞點找新聞點，扯。」而陳美鳳則苦笑說：「他真的很孝順、很有禮貌，這麼優秀的人，我和心湄都很疼他，希望不要讓他造成困擾，不要受到委屈。」
更多FTNN新聞網報導
東方不敗來了！張清芳讚許瑋甯很孝順 拱她與邱澤再生「2個恰恰好」
證婚人是藍心湄！包6.6萬大紅包讚邱澤、許瑋甯「前世情人」 曝小倆口登記靠刷臉過關
鍾欣凌讚「本世紀最漂亮新人」！黃鐙輝自爆紅包5位數 喊話：再生3個
其他人也在看
許瑋甯、邱澤互吻33秒⋯十指緊扣超甜！ 聽到「2個關鍵詞」害羞笑了
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。受訪時，邱澤和許瑋甯被要要求親一下，兩人互相親吻臉頰長達33秒，聽到現場攝影師表示不是蓋印章，許瑋甯害羞地笑出來，畫面相當甜蜜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 5 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 12 小時前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 1 天前
手滑網購一棟房！「資生堂千金」公開建案圖：未來4年要拼命賺錢
藝人李宓因為父親是台灣資生堂集團前董事長，而被封為「資生堂千金」，婚後她也升格為5寶媽，家庭生活過得相當幸福美滿。今（28日）李宓無預警在社群中拋出震撼彈，表示手滑買了一棟房，消息掀起大家的關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
許瑋甯、邱澤婚禮賓客名單曝光！ 半個演藝圈都來了
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣，座上賓自然星光熠熠。除了兩人的媒人《當男人戀愛時》導演程偉豪、監製金百倫，張清芳、藍心湄、陳美鳳、陶晶瑩、賈永婕、王陽明等人都將出席。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
「國民爺爺」李順載出殯！河智苑淚崩：把老師放心裡 後輩演員鞠躬送別
南韓「國民爺爺」李順載於25日凌晨離世，享年91歲。今（27日）天清晨5點30分，在首爾松坡區的首爾峨山醫院舉行告別式與發引儀式，演藝圈大批後輩到場送他最後一程，現場氣氛哀戚沉重。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況
57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
金宇彬、申敏兒喜帖曝光！超甜細節藏巧思 粉絲感動：完全是他們的風格
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國演員金宇彬、申敏兒20日宣布結婚喜訊，至於婚禮將於12月20日在首爾舉行，但僅會邀請雙方家人、親戚及親近的友人，以非...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
原來爸爸是老司機！兒子整理遺物挖出「3.5磁碟片」，網一看秒懂：是紳士神作
對於現代年輕人來說，DVD、CD 這種儲存媒介已經相當少在使用，大多數都是在音樂專輯或是實體主機遊戲上，更別提還有現在幾乎已經消失的「3.5磁碟片」，更可能只有在影視作品中才會見到。而最近一名網友在整理過世父親的遺物時，意外發現了幾張保存良好的磁碟片（軟碟片），由於不知道其中的內容，就發文附上照片向網友求助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
開便當店半年仍虧錢！屈中恆妻Vicky鬆口「最大關鍵」 求生現況曝
屈中恆老婆Vicky先前投資副業砸6位數開「和平便當店」當闆娘，先前她曾透露因為保溫箱用電太大導致成本超支，如今開店半年，昨她錄影受訪被問到營運近況也鬆口了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
13年前學舞女孩現是TWICE子瑜 站C位畫面曝！嘻小瓜：我先看到的
韓團TWICE演唱會落幕，子瑜帶成員回家鄉開唱感動許多粉絲，過去曾是子瑜「舞蹈老師」的藝人嘻小瓜回憶當年不知道為什麼就很喜歡子瑜，決定讓她站C位，最後她出道成「TWICE-子瑜」，他驕傲說道自己可大聲說 「是我先看到的」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 天前
「小鬼」黃鴻升42歲冥誕！《玩很大》連5年送祝福 14字逼哭粉絲
男星黃鴻升（小鬼）在2020年因主動脈剝離過世，讓許多粉絲難過不已，而今（28日）黃鴻升迎來42歲冥誕，除了親友送上祝福外，生前所主持的節目《綜藝玩很大》更是五年來沒遲送祝福，一番話語惹哭眾粉絲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
陶晶瑩朝聖TWICE淚崩！公開「子瑜私訊對話」演唱會後1暖舉曝光
韓國女團TWICE本月22、23日首度來台舉辦演唱會，台灣成員周子瑜出道10年終於回家鄉演出，感動不少歌迷。與子瑜一家交情深厚的陶晶瑩，日前陪著女兒荳荳到場朝聖，感動直呼：「台灣跟韓國的距離1750公里，想不到3個小時的飛行，TWICE卻走了10年才走到。」她坦言自己在演唱會上忍不住落淚，並分享與子瑜的私訊對話。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
媽媽癌症復發離世！宋芸樺靈骨塔哭到崩潰…認：不是在演戲
宋芸樺在影集《人浮於愛》飾演角色潘心彤，坦言這個角色對她來說非常難詮釋，因為角色在劇中經歷了很多階段的自我成長，最大的困難點在於如何去理解跟感受她的這些過程，而她也曾與角色相似：「以前的我也曾常把自己放在最後面，把別人的感受與想法擺第一，雖然我現在已經跨過那個階段，但看到角色就讓我回想起以前的狀態，就覺得非常心疼這個角色。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
強佔Netflix排行榜！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜劇情看點、集數整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前
失戀女都該跟謝欣穎學！失戀後更美！40歲狀態巔峰的祕密：心態歸零、飲食管理、少女肌保養全部做到位
出道 20 多年，從鄰家女孩到現在的氛圍女神，她的狀態越來越好，其實關鍵從來不是刻意變美，而是學會與自己身心同步前進。168斷食×少量剛好：讓身體回到輕盈的節奏曾因壓力胖過、瘦過，也焦慮過的謝欣穎，現在反而更懂得溫柔對待身體。她採行 168 斷食法...styletc ・ 10 小時前