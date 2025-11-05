陳美鳳暖心力挺！《美鳳有約》三女力代表聊斜槓人生 戲劇、主持、創作全開花

陳美鳳（右）在《美鳳有約》溫暖主持，與胡嘉愛(左一)、徐千京(左二)、王瑋瑜(右二)暢聊「斜槓人生」。（民視提供）

陳美鳳在民視《美鳳有約》邀請三位民視代表女力胡嘉愛、徐千京與王瑋瑜，一同暢談斜槓人生。從製作節目、演出戲劇，到親子共創繪本，三人以真誠與才華展現民視女性的多元力量。

胡嘉愛(左)、王瑋瑜(中)、徐千京(右)一起合照，展現戲劇、主持、創作的多元能量。（民視提供）

全方位藝人胡嘉愛，從民視《黃金歲月》、《愛的榮耀》等戲劇走到幕後，首度挑戰節目製作人。她籌備網路節目「療聊」，取名靈感來自「療癒的聊天」，希望用輕鬆對談陪伴觀眾紓壓。胡嘉愛笑說：「這次幾乎從零開始，從腳本、邀請到後製都親力親為，雖然辛苦但非常值得。」她希望節目能成為大家的心靈休息站。

《好運來》演員徐千京，則在戲劇中的穩定表現備受肯定。錄製《美鳳有約》時，她分享主持人陳美鳳的溫暖互動，讓錄影現場充滿能量。「美鳳姐不只是主持人，更像一位溫柔的前輩，會在鏡頭前後給我鼓勵，甚至細心提醒妝容和表情的小細節。」她笑說，拍戲時因為太投入、流汗太多，還一度被誤認「在用假汗道具」，哭笑不得。

至於民視節目《快樂故事屋》的主持人王瑋瑜，則帶來另一種溫柔能量。她與女兒共同創作繪本，將多年來的「睡前故事」真實改編成文字與圖像，分享親子共創的甜蜜過程。王瑋瑜說：「這是送給女兒的一份禮物，也希望能讓更多家庭透過閱讀重新連結彼此。」身為民視一姐的陳美鳳，在訪談中對三位藝人的努力給予極大肯定與鼓勵。她表示：「看到大家都不斷挑戰、學習新事物，我真的很感動，也為他們感到驕傲。」

