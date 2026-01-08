陳美鳳曬「喜馬拉雅貴婦包」寵自己！和藍心湄拿靜奢姊妹包：多愛自己一點

陳美鳳 loro piana

永遠都要對自己好一點！「台灣最美麗歐巴桑」陳美鳳就在今年曬出買給自己的聖誕節禮物，不只換了新髮型，還在Loro Piana入手了新的飯盒包喜馬拉雅鱷魚皮Extra Pocket包，暖心呼籲粉絲：「多愛自己一點！剛剛好！」

陳美鳳聖誕節禮物是 Loro Piana 喜馬拉雅飯盒包

在聖誕節前夕，陳美鳳分享了這只新入手的 Loro Piana 喜馬拉雅鱷魚皮 Extra Pocket 包。包款以白灰漸層的鱷魚皮呈現，搭配銀色金屬扣件，整體視覺清新又高級。她也在貼文中寫下年末心情，表示不論是換個髮型、調整造型，或是好好吃一頓飯，都是送給自己的溫柔獎勵，「多愛自己一點！剛剛好。」

喜馬拉雅飯盒包+1

其實早在今年 5 月，陳美鳳就曾曬出另一只 Loro Piana 喜馬拉雅 Extra Pocket 飯盒包。白灰色調中透著低調奢華，鱷魚皮紋理細膩自然，她當時搭配茶色翻領外套亮相，整體造型優雅又充滿質感，也讓不少網友再次注意到這款低調卻極具存在感的經典包型。

陳美鳳還有鱷魚皮飯盒包

除了喜馬拉雅款之外，陳美鳳的包櫃中，還收藏了一只奶茶色的 Loro Piana Extra Pocket 包，這款包也出現在她的日常穿搭中，先前出席邱澤、許瑋甯婚禮時，她也選擇背著這只奶茶色飯盒包亮相，溫潤色調與正式場合完美契合。

和藍心湄拿姊妹包

圖片來源：女人我最大

同款不同色的鱷魚皮 Extra Pocket，也出現在藍心湄的收藏中！

她曾在《女人我最大》節目上分享，在佛羅倫斯旅遊時，她就在店中非常幸運地接連買到霧面處理的酒紅色Loro Piana Extra Pocket 包包，以及黑色黑色亮面處理的鱷魚皮Extra Pocket，看準這款包包未來只會越來越搶手、越來越貴，她也是毫不猶豫地直接拿下。

Loro Piana Extra Pocket 熱門原因

Loro Piana Extra Pocket 之所以成為名人愛包，關鍵在於它低調卻極度講究的設計語言。簡潔的飯盒輪廓、不浮誇的 Logo，加上頂級皮革與細節工藝，完美詮釋「懂的人才懂」的靜奢美學。無論是日常穿搭或正式場合，都能自然融入造型，也難怪這款包被視為近年最具收藏價值的精品之一。

封面圖片來源：圖片來源：FB@陳美鳳 MeiFen

