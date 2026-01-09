陳美鳳曬「透明戰袍」辣翻！預告1事：期待一下

娛樂中心／張予柔報導



「台灣最美歐巴桑」陳美鳳擁有不科學逆齡美貌，對健康保養相當注重的她，每每公開現身的狀態總讓粉絲驚艷。今（9）日她在社群平台罕見吐露出道多年的心路歷程，並同步曬出一張過往節目造型照，立刻引起粉絲熱烈回應。她不僅回顧年輕時在演藝圈打拚的艱辛歲月，還預告今年農曆過年的節目造型將「很不一樣」，請大家拭目以待。









陳美鳳曬戰袍「全身透視」辣翻！遭酸「幾歲還這樣穿」她霸氣反丟1震撼彈

陳美鳳回憶出道初期為累積經驗四處奔波，一天接多份工作、餓到只能吃冷便當，坦言那些艱辛成為她今日站穩舞台的養分。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）

廣告 廣告

陳美鳳在貼文中坦言，剛踏入演藝圈時，工作機會得來不易，酬勞也很低，為了累積經驗，所以一天接很多工作。她回憶，年輕時常常忙到連好好吃一頓飯的時間都沒有，「有時候餓到只能吃冷便當」，但也正是那些辛苦的日子，成為如今能夠站穩舞台的重要養分。

陳美鳳曬戰袍「全身透視」辣翻！遭酸「幾歲還這樣穿」她霸氣反丟1震撼彈

陳美鳳的「透明戰袍」造型，引起網友暴動，大讚「看起來像25歲」。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）

貼文中最引發討論的，是她附上的那張「透明戰袍」照。照片拍攝於2022年錄製民視除夕特別節目《民視第一發發發》，當時已65歲的陳美鳳，大膽挑戰一套由亮片與透視薄紗拼接而成的舞台服裝。整體設計以亮片巧妙遮擋重點部位，下半身高衩剪裁勾勒出修長比例，正面深V線條則展現性感身材，整體氣場十足。照片曝光後，網友紛紛留言大讚，「看起來像25歲」、「完全沒被年齡綁住」、「不管幾歲，那是敬業，況且年輕人未必有你這樣的身材」。

陳美鳳曬戰袍「全身透視」辣翻！遭酸「幾歲還這樣穿」她霸氣反丟1震撼彈

面對外界質疑她的穿著風格，陳美鳳霸氣回應，只要自己穿得自在、看得順眼，就不會被旁人眼光左右。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）

談到外界對她穿著打扮的評論，陳美鳳直言，偶爾嘗試較大膽或不同風格的造型，難免會聽到「幾歲了還這樣穿？」的聲音，不過她也霸氣表示，只要自己穿得自在、看得順眼，就不會被外界眼光所左右。





原文出處：陳美鳳曬戰袍「全身透視」辣翻！遭酸「幾歲還這樣穿」她霸氣反丟1震撼彈

更多民視新聞報導

蔣中正日記驚見「色慾」詳細記錄！自爆1事網笑：D槽外流

她狂打考生頭部稱「開智慧」 網狠酸：台大在等你

82歲老翁「連揮18拳」狂毆公車司機！衝突原因曝光

