陳美鳳曾跟邱澤傳緋聞！ 現身婚禮：媽媽都在笑

許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。陳美鳳跟邱澤的媽媽是好友，因為交情太好還被傳過緋聞。她今天穿著一身白色套狀現身，被問到包了多少，她表示，「心意心意啦！」被問到包包多少錢，「沒有多少啦！」

陳美鳳參加邱澤、許瑋甯婚禮。（圖／小娛樂）

陳美鳳曾跟邱澤傳過緋聞，她笑說：「今天非常開心，就是沾沾喜氣，邱仔（邱澤）在我心裡，非常有人緣與長輩緣，就是我，我們被寫那樣的報導，媽媽都在笑，因為邱媽媽最愛看我的八點檔，兩位的媽媽都超接地氣，也都很善良，就是很祝福他們，也是天作之合。」

廣告 廣告

陳美鳳也說相當希望邱澤與許瑋甯多生幾個小孩，畢竟男帥女美，但也要看他們，畢竟養小孩真的很不容易，然後我跟心湄都沒有生，當然希望他們多生一點，陳美鳳也說不敢幫他們帶小孩，「他們應該不敢。」

邱澤、許瑋甯大婚。（圖／小娛樂）

兩人請在東方文華，席開42桌，場面相當盛大，堪比三金。除了兩人的媒人《當男人戀愛時》導演程偉豪、監製金百倫，張清芳、藍心湄、陳美鳳、陶晶瑩、賈永婕、王陽明等人都將出席，大咖雲集，堪稱半個演藝圈都到場祝賀。據悉，婚禮賓客的邀請名單中，包括：陶晶瑩、陳怡蓉、海裕芬、陳美鳳、藍心湄、柯震東、章廣辰、張清芳、春風、關穎、蔡詩芸、王陽明、彭佳慧、王琄、曾之喬、賈永婕、李烈、徐譽庭、程偉豪、金百倫、陳意涵、謝盈萱、9m88。