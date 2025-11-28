陳美鳳澄清與邱澤緋聞 張清芳盛裝出席婚宴

即時中心／徐子為報導



邱澤、許瑋甯結婚滿4年，今（28）天晚上終於在台北文華東方酒店補辦「夢幻婚宴」。現場布置採優雅西式長桌風格，賓客多達三、四百人，星光熠熠，眾多演藝界大咖雲集，陳美鳳、藍心湄、張清芳、賈永婕、陳怡蓉、陶晶瑩、關穎等好友都到場祝福。其中，「戲劇一姐」陳美鳳由於曾與邱澤傳過緋聞，今天也揹著名牌包包到場，現場陳美鳳還受訪，澄清跟邱澤過去緋聞。





《民視》一姐陳美鳳今晚參加婚宴，因曾與跟邱澤傳過緋聞，她笑說：「今天非常開心，就是沾沾喜氣，邱仔（邱澤）在我心裡，非常有人緣與長輩緣，就是我，我們被寫那樣的報導，媽媽都在笑，因為邱媽媽最愛看我的八點檔，兩位的媽媽都超接地氣，也都很善良，就是很祝福他們，也是天作之合」。



陳美鳳還說，相當希望邱澤與許瑋甯「多生幾個小孩」，畢竟男帥女美，但也要看他們，畢竟養小孩真的很不容易，她跟藍心湄都沒有生，希望他們多生一點，陳美鳳也說不敢幫他們帶小孩，「他們應該不敢。」



另外，歌星王力宏前妻李靚蕾今晚也參加喜宴，吸引不少目光。黃鐙輝則說，跟許瑋甯認識超久，並合作過超多部戲，算是老朋友了。

張清芳盛裝出席婚宴（圖／民視新聞）













