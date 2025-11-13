陳美鳳珠光寶氣 笑談離婚往事

陳美鳳足蹬15公分高跟鞋，以一襲金色亮片晚禮服配上市價破16億元的冰種藍綠翡翠串珠、大鑽戒現身珠寶品牌代言活動。 （記者戴淑芳攝）

記者戴淑芳∕台北報導

近期粿粿和王子婚內出軌，遭范姜彥豐控訴求取賠償金成藝界話題，陳美鳳13日出席珠寶活動，也被問及此事，笑談當年跨海打離婚官司時，透露是她堅持想結束婚姻，還付出千萬和解金，身心俱疲，要感謝粉絲和媒體的支持，「真的要先愛自己，別人才會愛你。」

陳美鳳為代言皇宣緣珠寶，不顧骨裂復發之虞，足蹬15公分高跟鞋，一襲金色亮片晚禮服配上市價破16億元的深老坑玻冰種藍綠翡翠串珠、蛋面陽綠翡翠大鑽戒，大大驚艷了正在搶購商品的週年慶客人，以致現場擠得水洩不通，尖叫聲此起彼落。

聽說自己明年春天就要和MIRROR皇宣緣一起進駐SOGO大巨蛋百貨，陳美鳳樂不可支，笑說也很希望有機會能到大巨蛋開演唱會，「就算唱個”拚盤”也不錯，我也會很開心！」

被問到時事，陳美鳳也對范姜彥豐堅持求償表示理解，提及當年因前夫偷腥，憤而提出離婚，她淡淡一笑：「如果可以用錢解決的話，也是一種方式。