陳美鳳突同框蔣萬安！抖出私下「1罕見畫面」：想不到吧
娛樂中心／周希雯報導
被譽為「全台最美歐巴桑」的天后陳美鳳，長年維持凍齡美貌與魔鬼身材，是演藝圈出了名「愈活愈年輕」的美魔女；她所主持的民視節目《美鳳有約》，也深受觀眾喜愛。人脈廣闊的她，近期找來台北市蔣萬安市長上節目，還無私公開1罕見畫面，笑喊「大家想不到吧」，引起觀眾狂問何時會播出。
陳美鳳擁有不科學的美貌與魔鬼身材。（圖／翻攝「陳美鳳 MeiFen」臉書）
陳美鳳今（14日）在節目播出前，搶先在粉專釋出多張錄影畫面。只見她身穿粉白色氣質穿搭現身，整個人優雅又不失活力；蔣萬安則穿著招牌襯衫搭配西裝褲，還圍上圍裙、化身帥氣大廚展現手藝。過程中，陳美鳳與蔣萬安邊聊天邊烹飪，後來似乎聊到什麼開心事，2人更是笑到瞇起眼睛，氣氛看上去輕鬆愉快，也令人好奇當中內容。
陳美鳳（右）與蔣萬安（中）同框。（圖／翻攝「陳美鳳 MeiFen」臉書）
陳美鳳（右）與蔣萬安（中）同框。（圖／翻攝「陳美鳳 MeiFen」臉書）
陳美鳳（右）與蔣萬安（中）同框。（圖／翻攝「陳美鳳 MeiFen」臉書）
對此，陳美鳳笑說，「台北市蔣萬安市長穿著圍裙洗手燉雞湯，這個畫面大家想不到吧？」她大讚蔣萬安的手藝不錯，還觀察到「市長在炒雞肉時，明明鍋柄很燙，但是他卻非常淡定的忍著燒熱，只為讓整體錄影更順暢，因為後來鳳鳳要協助拿鍋子才發覺好燙，唉呀呀~足拍勢」。令陳美鳳忍不住要誇讚，「真的很暖心～很為他人想ㄟ，真的是暖心的三寶爸～～讚啦！」
陳美鳳（右4）大讚蔣萬安（左3）手藝不錯。（圖／翻攝「陳美鳳 MeiFen」臉書）
陳美鳳（右）大讚蔣萬安（中）手藝不錯。（圖／翻攝「陳美鳳 MeiFen」臉書）
畫面曝光後，網友們全湧入踴躍留言，「俊男美女畫面太美了」、「市長和美鳳姐耶～非常期待播出」、「請問是那集會播出呢」、「尚水美鳳姐早上愉悅，中午12:30分一定準時收看美鳳有約喔，俊男美女畫面好美，太美惹」、「市長好帥，還有美女陪襯，整個畫面就是美」、「一定鎖定看水水的鳳鳳節目和蔣市長互動」。
原文出處：陳美鳳「大笑同框蔣萬安」抖出私下互動！公開1罕見畫面：大家想不到吧…
