陳美鳳突襲《星廚之戰》 胡宇威嚇到把「鮑魚」說成「X皮」

陳美鳳助陣《星廚之戰》。華視提供



《星廚之戰》今（1╱10）迎來四強第二戰，還邀陳美鳳、丁寧、Janet、范少勳、羅宏正到場助陣，面對熟識星友與前輩，胡宇威緊張到狀況連連，不僅說菜時頻頻忘詞，還一度口誤把「鮑魚」說成「包皮」，瞬間引爆全場大笑。

本次賽事邀來星客坐鎮，為搶下關鍵「服務費」，明星廚助們火力全開、各出奇招，林予晞與姚淳耀在外場大打「講笑話戰爭」，胡宇威雖以細膩貼心的服務默默收服人心，但卻口誤連連，丁寧早就笑著預告：「我很期待他說錯話！」蔡詩芸也忍不住笑說：「平常看他都帥帥地在切菜，今天看到他這樣真的很可愛。」

胡宇威（左二起）、林予晞、姚淳耀（右）各出奇招。華視提供

胡宇威事後懊惱的向陳勇孝坦承講錯話，陳勇孝則打趣回：「完蛋了，要被扣分了啦！」儘管狀況頻頻，他與賓客互動仍表現亮眼，更甜蜜透露：「我已經把這幾個禮拜學到的菜煮給另一半吃過了。」陳美鳳更是露出滿臉幸福的表情直呼「ㄟ」！

說菜環節，林予晞主動加碼要麥克風當場開唱，還把麥克風遞到陳美鳳面前邀她一起合唱，瞬間炒熱全場氣氛，她興奮直呼：「我終於圓夢了！」姚淳耀則展現穩健實力，說菜內容不僅親自撰寫，還能將背熟的內容轉化成自己的語言，自然流暢的表現讓現場賓客頻頻點頭、掌聲不斷，Janet稱讚：「他講得會讓我覺得這道菜是我沒試過，但我會想嘗試。」

