陳美鳳緩頰「胡瓜誤觸籃籃胸部」 曾國城三個月激瘦8公斤

陳美鳳22日參加明星匹克球公益賽。（台灣優質生命協會提供）

台灣優質生命協會今（22日）舉辦「第一屆星動盃-明星匹克球公益賽」，新北市市長侯友宜，陳美鳳、方芳芳、曾國城、賈永婕、利菁、李明依、卓君澤、廖威廉、小珊、李詠嫻、艾力克斯、任容萱、是元介、陳昭瑋、元康、錦榮等人都身體力行的鼓勵年輕人投入志願服務，方芳芳說：「能夠在球場上為花蓮出力，真的很有意義」。

曾國城今現身明顯體型小一圈，開心透露在三個月內瘦身8公斤，「走路有風了，瘦成一道閃電，瘦了8公斤，腰圍小了快10公分，現在83、84公斤」。他笑言，減重動力是好友利菁先前修圖、分享在社群的照片。

方芳芳（左）、曾國城參加明星匹克球公益賽。（台灣優質生命協會提供）

胡瓜日前在《綜藝大集合》示範遊戲，誤觸籃籃胸部，引起批評。好友陳美鳳緩頰，認為籃籃就像胡瓜的女兒，不可能有其他想法，「我個人看起來，有時候運動、跳舞難免都會（碰到），瓜哥是很Nice的人，他在做節目時很用心，把效果呈現給觀眾朋友看」，曾國城則不願多談他人事件。

