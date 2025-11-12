陳美鳳華麗現身 鼓勵大家活到老、工作到老

記者王丹荷／綜合報導

陳美鳳今（13）日出席珠寶品牌記者會，一襲金色亮片晚禮服、足蹬15公分高跟鞋，並佩戴市價破16億元的翡翠飾品及鑽戒華麗現身。被問及近日藝人外遇、離婚賠償金等事，曾與前夫花長達4年打跨國離婚官司的她被問起當年的經驗，表示已很能坦然面對，「如果這樣（錢）能解決，倒也是1個方式，不要再拖下去，至少不是我欠你的。」

陳美鳳表示，在官司那段時間心裡是煎熬的，不能說被欺負，但不方便對外說太多，自己心裡是難受的，但還是要打起精神工作，於是把自己狀態調整好，也非常謝謝公司、觀眾給她機會，經歷這些，更珍惜現在所有，她表示該運動就運動，讓免疫力增強，感情無法控制，但是工作可以，將來也是要靠自己，「不要輸了感情也輸了事業！」

廣告 廣告

聽說自己明年春天就要和MIRROR皇宣緣一起進駐SOGO大巨蛋百貨，陳美鳳簡直是樂不可支，看見珠寶公司特別準備了粒形狀像「大巨蛋」的清透紫翡擺件象徵著一起進駐，忍不住表示身為1位歌手，她私底下也很希望有機會能到大巨蛋開唱，她謙虛表示，「就怕歌不夠，如果能進大巨蛋，就算唱個『拚盤』也不錯，我也會很開心！」

陳美鳳強調，很多人都覺得年紀大了就該退休，但她很鼓勵大家像她一樣「活到老，工作到老」，她完全沒有退休的打算，「畢竟我們現在的人大都活得比以前長夀，醫藥也很發達，如果有工作，生活不但有重心，賺了錢還能回饋社會做公益，照顧獨居老人及偏鄉兒童，可以帶家人去旅遊、吃美食，甚至買點自己喜歡的『珠寶』…」

陳美鳳出席珠寶品牌活動。（MIRROR皇宣緣提供）