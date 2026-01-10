陳美鳳薄紗戰袍辣成這樣！遭狠酸「幾歲了還這樣穿」霸氣回應了

記者徐珮華／綜合報導

69歲陳美鳳外表凍齡、身材保養得宜，被譽為「台灣最美歐巴桑」，每每現身總能驚豔眾人。勇於挑戰不同造型的她，近日坦言曾被狠酸「幾歲了還這樣穿」，對此她也高EQ回應。

陳美鳳外型凍齡。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）

陳美鳳縱橫演藝圈近50年，昨（9）日感性回憶剛出道時酬勞不高，卻始終告訴自己「不要放棄任何賺小錢、累積經驗的機會」，因此接下許多工作，也成為如今仍在演藝圈屹立不搖的重要養分。她自認當時最大的勇氣與底氣是「努力」，且不太在意外界言論，即使到了現在也是如此，「有些場合、有些工作，我願意嘗試不同造型。」

廣告 廣告

陳美鳳薄紗戰袍辣翻。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）

陳美鳳也曬出4年前身穿薄紗透視裝的照片，禮服以純白薄紗搭配銀色亮片點綴，裙擺一路開衩至大腿根部，修長美腿一覽無遺。她坦言或許會被批評「幾歲了還這樣穿」，但只要自在、過得去，便不會在乎這些聲音；隨著新年將至，她也預告今年除夕節目的表演內容與造型，將帶來不同於以往的驚喜。

更多三立新聞網報導

獨家／大馬歌手爆紅來台！政學罹1罕病動刀 悲認「手術前錄遺言」

F3演唱會倒數1天！周渝民「遭團員調侃1事」罕撂重話：聽了很不爽

蕭煌奇交往1年結婚！愛妻遭疑雙喜臨門懷孕 公司「10字低調回應了」

蕭敬騰林有慧送別林光寧！黃小柔曝「夫妻私下狀態」：全家都很幸福

