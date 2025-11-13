陳美鳳被外遇離婚還得付千萬 懂范姜彥豐求償1600萬心情：希望對方受懲罰

【緯來新聞網】陳美鳳不顧骨裂復發危險，今（13日）她腳踩15公分高跟鞋，以一襲金色亮片晚禮服，搭配市價破16億元珠寶現身品牌活動。她當年抓包老公David偷吃，為離婚恢單反倒付出千萬代價。被問到「粿王」風波，范姜彥豐指控老婆粿粿出軌王子，要求1600萬賠償金，陳美鳳認為：「這是當事人的心靈感受，可能希望對方實質上受到懲罰，希望對方付出一些什麼吧。」



陳美鳳14年前鬧婚變，當時她抓包對方出軌，雙方在美國協議離婚，這段婚姻拖了4年多，打了數次跨國官司才解決，她也付出千萬財產才成功恢復單身。被問到當年心情，她坦言：「如果（錢）能解決，倒也是一種方式，不要再拖下去。至少不是我欠他的。」



不過當年婚姻破裂是因為老公偷吃，她反倒還要付出財產，難道不會不甘願？她表示當初是自己想離婚，認為一起過日子不開心也沒意義，「那時房價還不錯，就把房子賣了，價差有多一些給他。那就是一個過程，我現在很能坦然面對，經過那段，更珍惜所有。」並表示即使愛情輸了，也不能輸了工作。

陳美鳳腳踩15公分高跟鞋出席品牌活動。（圖／陳明中攝）

陳美鳳當年打了4年跨國官司才結束婚姻，恢復單身。（圖／陳明中攝）

陳美鳳表示即使愛情輸了，也不能輸了工作。（圖／陳明中攝）

