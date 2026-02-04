陳美鳳見「畢書盡1行徑」 私下偷偷拜託導播：多給他一些鏡頭

《民視第一發發發》氣勢磅礡的百人大開場，將由陳美鳳領軍登場，攜手白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃與郭忠祐共同主持，為除夕夜揭開熱鬧序幕。

備受期待的重頭戲之一，便是陳美鳳終於公開她此次合作唱跳的重量級男歌手畢書盡，她形容畢書盡不僅外型亮眼，私下更是有禮、貼心又專業，為了這次演出，提前進行舞蹈訓練，還進錄音室先行收音，敬業態度讓她印象深刻。陳美鳳也笑說，自己原本就對跳舞感到壓力，沒想到畢書盡私下坦言同樣緊張，甚至額外找老師加強練習，讓她十分感動。

畢書盡透露，這次表演將串聯〈Apt.〉、〈Soda Pop〉以及台語經典〈愛情限時批〉，以組曲形式呈現。他表示能再度受邀與美鳳姊合作感到相當榮幸，站上《民視第一發發發》的舞台唱完歌後，才真的有「要過年了」的實感。陳美鳳也開心分享，這次合作從藝人到團隊都展現極高誠意，不論是經紀人、舞蹈老師都全力配合，讓整體排練更加順利。

陳美鳳、畢書盡。（圖／民視）

談到舞蹈部分，陳美鳳坦言對自己而言始終是挑戰。她笑說過去秀場年代，只要抓好節奏、擺好姿勢就能撐場，但畢書盡每一個動作都散發出濃濃的「巨星氣場」，讓她又佩服又有壓力，甚至忍不住私下拜託導播多給畢書盡幾個鏡頭，因為畫面實在太好看。畢書盡則回饋，這次和美鳳姊合作收穫很多，尤其在詮釋台語歌曲時更能投入情感，甚至發現部分韓文發音能與台語諧音互通，讓他覺得台語歌格外有味道。

這次演出在造型上同樣下足功夫，陳美鳳親自與設計師討論兩套服裝，並依畢書盡的風格量身打造。第一套走嘻哈性感路線，以白色套裝搭配七位數等級的知名時尚品牌飾品，正是她私下最喜愛的穿搭風格；第二套則轉為日系氛圍，結合扇子舞進行唱跳演出。陳美鳳感性表示，能在這個年紀持續挑戰、和優秀團隊一起完成精彩舞台，是一件非常幸福的事，也笑說這次演出讓她心境更加年輕，「真的感覺自己是活到老、美到老。」