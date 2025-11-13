陳美鳳談范姜彥豐，指自己曾遇感情困境，速戰速決才超越巔峰的人生哲學

記者倪有純攝

「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳因擔心骨裂復發危險，一直不敢穿高跟鞋，14日出國的她，13日足蹬15公分高跟鞋，出現在百貨公司，陳美鳳受訪時說，如果有機會，她還想唱進”大巨蛋”，跨出身為一位歌手的里程碑！

陳美鳳說，其實他平日還是平底鞋，足蹬15公分高跟鞋，腳上還是有薄薄的護腳綁帶，她穿搭一襲金色亮片晚禮服，半露酥胸、好身材，配上深老坑玻冰種藍綠翡翠串珠及蛋面陽綠翡翠大鑽戒，出現在百貨公司，仍引起大大驚艷，正在搶購商品的周年慶客人，以致現場擠得水洩不通，尖叫聲不絕，害她走得危危顫顫，直呼：「哇！好緊張啊！」

媒體提到王子、裸裸的愛情風波，范姜彥豐不放手，陳美鳳說，對方婚外情，當事人可能會覺得，心裡的感受很難過，不是說就這樣就算了，所以他希望是實質上的懲罰一下對方，或是希望對方付出一點點代價吧。我就不太清楚這個事情，但沒有特別去瞭解。

記者追問：那你有想起你當年你是被背叛的，你還要付錢？曾傳陳美鳳在談判時，被對方大大勒索了一筆，陳美鳳不願談數字，只說有付了一些金錢，她說，當愛情不再時，就想趕快結束。她當時想的是，趕快結束，恢復正常、正向的工作與生活方式，僵在那裡，每天走不出來，速戰速決是她當時的態度。現在回頭想，那時的決定是對的，放下之後走出來後才能財源滾滾。

陳美鳳不諱言，大家都知道她明年就要跨到古人說的”從心所欲不逾矩”的年紀了，很多記者都會問她到底要工作到幾歲？有沒有退休的打算？但她的想法就是：「活到老，工作到老。」因為工作就有收入，有收入就能帶家人出國旅遊、吃美食，買自己喜歡的珠寶，還能回饋社會做公益，照顧獨居老人及偏鄉兒童。

這場記者會盛況空前，現場人潮之多堪比”金馬獎”星光大道，陳美鳳手捧最喜歡的紫色大花束，巧笑倩兮，她說，她早在4年前還沒接下MIRROR皇宣緣珠寶代言人之前，就曾配戴過這串罕見又珍貴的深老坑玻冰種藍綠翡翠串珠，「當時的市價是8億」，她萬萬也沒料到，經過這幾年緬甸戰亂、礦區倒塌、軍政府嚴禁出口及全球貨幣貶值等經濟及國際因素，這串稀有的頂級串珠居然飆升到了16億元的國際翡翠市場新天價！

主持人讚美道，這種”稀缺性”就像陳美鳳本人一樣，入行50年，地位屹立不搖，依舊是那麼美麗動人、熱在工作中。

陳美鳳聽說自己明年春天就要和MIRROR皇宣緣一起進駐SOGO大巨蛋百貨，簡直是樂不可支，忍不住說了一句，身為一位歌手，她私底下也很希望自己有機會能到大巨蛋開演唱會，但她謙虛地補了一句：「就怕歌不夠，如果能進大巨蛋，就算唱個”拚盤”也不錯，我也會很開心！」

陳美鳳強調，很多人都覺得年紀大了就該退休，但她很鼓勵大家像她一樣「活到老，工作到老」，她完全沒有退休的打算，「畢竟我們現在的人大都活得比以前長夀，醫藥也很發達，如果有工作，生活不但有重心，賺了錢還可以帶家人去旅遊、吃美食，甚至買點自己喜歡的”珠寶”啊~」

陳美鳳提醒大家，現代人都很忙，但再忙也要花點時間做運動保持健康，她除了長年練瑜珈，最近還學起了”匹克球”，一種類似網球、桌球和羽毛球的運動，可以兩個人或多個人一起來，打完就會渾身大汗，讓新陳代謝變好！一番話惹得主持人忍不住讚美：「難怪美鳳姐的身材可以保持得這麼好！」更期許周年慶的珠寶生意能火熱得像陳美鳳一樣金光閃閃，光芒萬丈。

陳美鳳表示，到了歲末年終大家都很忙，像她這個時候不但活動很多、要節目錄影、要安排時間陪家人出國，還要整理二手衣義賣幫助偏鄉地區的孩童，「我本身是台灣優質生命協會的理事長，希望能號召大家一起為獨居老人多做一點事。」