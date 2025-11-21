陳美鳳辦卡證明本人「展示手機桌布」 急脫口罩刷臉鬧笑話
資深女星陳美鳳日前分享一段在百貨公司購物時遇到的小插曲，自嘲鬧出笑話，引起粉絲關注與共鳴。她表示，當天她在添購冬季睡衣時，不小心因誤會辦卡認證方式，差點當場「刷臉」自證身分，讓她直呼「真是傷腦筋！」
陳美鳳表示，18日晚上前往百貨公司購物，結帳時被櫃檯人員告知原先持有的卡片已累積消費達標，可以升等為金卡。於是她與助理一同前往樓上服務台辦理升級手續。
未料，當服務人員依規定請她照片或文件時，陳美鳳誤以為是要「證實她是本人」，竟天真地將手機桌面照片展示給對方查看，試圖以照片作為身分認證依據。她笑說，當下還差點直接脫下口罩準備「刷臉」，幸好助理即時制止，並提醒：「對方要的是身分證或健保卡，之類的啦！」
這場誤會讓陳美鳳自我調侃：「我真的是少一根筋，真是傷腦筋！」展現親民與幽默一面，也讓不少網友留言表示「太可愛了」、「鳳鳳太可愛了」、「鳳姐真是太可愛了，不過話說回來，鳳姐的臉就是身分證了啊！」、「雙證件的時代，鳳鳳的人臉辨識」、「美鳳姐有一顆非常單純、善良的心」。
