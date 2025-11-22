陳美鳳辦卡鬧烏龍！「自拍照當證件」差點脫口罩 自嘲：我真的是少一根筋
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導
「台灣最美歐巴桑」陳美鳳剛結束泰國旅遊返台，日前她透過社群分享，自己在百貨公司購物、要升級百貨卡的當下，被服務人員詢問身分證明文件時，竟把手機桌布自拍照給對方看，還一度要把口罩脫下，此舉也被一旁助理阻止糾正：「應該給身分證吧」，事後她也自嘲「我真的是少一根筋！」貼文曝光後瞬間逗樂粉絲們。
陳美鳳18日透過臉書分享，晚上外出添購冬天睡衣時，結帳的時候櫃檯小姐告訴她，持有的百貨卡可以升成金卡，到了換卡當下，對方詢問是否有照片或文件可以證明是本人，沒想到陳美鳳竟直接把手機的桌面照片秀出來，還差點把口罩脫下。
所幸一旁的助理見狀立刻阻止，並告訴她「他們要的是身份證或是健保卡之類的啦～～」為此陳美鳳也自嘲「啥米，我真的是少一根筋！真是傷腦筋！」，文末不忘提醒大家注意保暖：「晚安~天冷蓋棉被保暖喔」。
貼文曝光也逗樂粉絲們，紛紛直呼「偶爾迷糊一下很可以」、「鳳姐真是太可愛了，不過話說回來，鳳姐的臉就是身份證了啊！」、「好可愛的鳳姐」、「美鳳姐刷臉就可以了」。
