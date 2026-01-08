陳美鳳開唱〈繁華攏是夢〉！心疼長者「床墊塌陷變形」掏錢換新

陳美鳳跟長者們一起唱〈繁華攏是夢〉。（台灣優質生命協會提供）

台灣優質生命協會理事長、被譽為「台灣最美麗的歐巴桑」的陳美鳳今（8日）不畏寒冬，前往大愛護理之家進行新年送暖探訪，向長輩們獻唱〈繁華攏是夢〉，長者們忍不住合唱，歌聲此起彼落，氣氛溫馨又感人，許多長輩直說：「好久沒有這麼開心了！」

陳美鳳致詞時感性表示：「平時協會除了關心獨居長輩、提供生活物資外，也很重視到各大安養機構探訪，透過音樂、陪伴與互動，讓長輩感受到被記得、被在乎。今天看到大家一起唱歌、一起笑，就是我們最珍貴的回饋。」

陳美鳳（右）、唐玲跟長者們開心聊天。（台灣優質生命協會提供）

陳美鳳分享，過去在探訪獨居長輩時，曾親眼看見長輩使用多年、早已塌陷變形的床墊，腳上穿的鞋子也破損不堪，讓她十分心疼。她當下親自掏腰包替長輩更換新的床墊，並挑選合適、防滑的拖鞋，只希望長輩至少每天躺下與站起來的時候，不再那麼辛苦，能在日常生活中住得安心、走得安全，也感受到被真正關心與照顧。

此次活動亦有多位藝人好友共同參與，包含秘書長紀寶如、唐玲、藍如潔、楊岑、紀麗如、章永華、張瑠瓊等人，以實際行動支持公益，陪伴長輩迎接新的一年。

