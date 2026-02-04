陳美鳳除夕夜合體畢書盡對飆〈Apt.〉！曝光兩人「公益情緣」 揭男神私下真面目

陳美鳳（左）、畢書盡（右）在除夕節目《民視第一發發發》合體。民視提供

除夕節目《民視第一發發發》第一段百人大開場由時尚天后陳美鳳帶領下，與白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，於2/16除夕夜晚上6:30《娛樂超skr》阿甘小鹿主持的「獨家幕後搶先看」，7點節目正式開始。

偶像與天后的公益結緣

時尚天后陳美鳳在千呼萬喚下，終於曝光合作唱跳舞蹈的大咖男歌手畢書盡，陳美鳳說兩個人是在公益活動上認識結緣的，然後在畢書盡演唱會兩個人合作是第一次，這一次除夕夜的演出讓她更感動，陳美鳳說：「這帥氣偶像很有禮貌，講話又很好聽，這一次演出需要提早練舞還有進錄音室先收音，都好敬業，我跳舞都很有壓力，沒想到他說他也很有壓力，還偷偷去找老師私下練習。」

畢書盡提到這次表演有〈Apt.〉、〈Soda Pop〉以及台語歌曲〈愛情限時批〉3首歌組曲，畢書盡說：「很榮幸美鳳姊邀請我來，這是第2次跟美鳳姊合作，來到《民視第一發發發》演唱完，感覺真的要過年了。」陳美鳳說很開心跟這麼大咖的偶像歌手一起合作，而且他們團隊釋出很大的誠意全力配合，他的經紀人以及舞蹈老師大力協助，練舞對我來說真的很困難。

陳美鳳挑戰性感扇子舞

陳美鳳笑說以前秀場時候，出場抓一下節奏擺pose沒問題，但畢書盡真的一舉手投足滿滿的「巨星風采」，陳美鳳笑說她還偷偷拜託導播多帶一點他的鏡頭，因為歌藝精湛畫面唯美，實在太好看。畢書盡也說跟美鳳姊合作學習到很多，這一次演唱台語歌就比較上手，而且韓語發音有些可以發得出台語諧音，他可以寫在大字報上，覺得台語歌很好聽，詮釋起來更有感覺。

陳美鳳樂於這一次合作這麼有感覺，讓她心境上也更年輕，可以把這麼棒的秀帶給觀眾，這一次二套服裝都是她跟設計師討論、配合畢書盡風格打造，嘻哈性感風的第一套白色套裝搭配7位數知名時尚品牌飾品，是她私下很愛的穿搭，第二套日系風格服裝，搭配扇子舞唱跳，感謝團隊一起合作，真的讓我活到老、美到老。



