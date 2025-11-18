陳美鳳飛泰國穿「傳統泰服」玩變裝 替大咖閨密慶60歲生日

資深女星陳美鳳，是演藝圈著名的凍齡美魔女，昨（17日）分享飛往泰國曼谷，參與多年好友藍心湄60歲生日旅行的溫馨畫面，兩人從演藝圈出道至今超過數十年的友誼，雖然個性一柔一剛，但始終互相扶持，讓這趟生日之旅格外具有意義。

陳美鳳因代言品牌活動而必須晚一天出發，但為了不錯過藍心湄的重要時刻，她在行程結束後立刻搭機直奔泰國，成功與好友團會合，她在貼文中透露，只要時間允許，她與藍心湄總會安排旅行，是多年友情中最珍貴的儀式。

陳美鳳發文寫下：「除了工作之外，只要時間湊得上，我們就會一起安排小旅行～能一起放鬆、一起慶祝，這次到泰國更是笑聲滿滿。朋友之間彼此互補，只是……妳補我比較多啦，我真的常常少根筋，還好有妳，這份緣分鳳鳳真的很珍惜！祝我心中永遠的女人我最大，心湄生日快樂，心想事成、永遠閃亮」，真摯字句，令人感受到深厚的情誼。

從公開的慶生照片可看到，現場背景以金色「HAPPY BIRTHDAY」字母氣球布置，搭配粉金色與透明氣球堆疊，呈現華麗又溫馨的派對場景，在場的成員皆穿上色彩鮮豔的泰式傳統服飾，陳美鳳身穿桃紅與紫色相間的服裝；藍心湄選擇金棕色系的華麗傳統裙裝，胸前綴滿精緻的泰式珠飾，頭飾也帶有典雅金色元素一起慶生，氣氛輕鬆愉快。

藍心湄與陳美鳳多年情誼，引起粉絲熱烈討論，不少網友留言祝福：「祝福心湄姐生日快樂，有溫暖的閨密鳳鳳在旁，大家永遠開心又幸福！」、「祝福鳳姐與心湄姐友誼長長久久，天天開心，越活越年輕喔」、「泰美了！泰開心！泰幸福！」、「好棒的緣分～祝福友誼地久天長～健康平安開開心心！」

