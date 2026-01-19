娛樂中心/洪雨汝報導

君綺醫美品牌已於日前舉辦位於台北的「君綺信義診所」開幕活動，並邀請品牌薦證人、女神陳美鳳親自現身站台，為 2026年君綺醫美嶄新佈局揭開序幕，君綺醫美以雙館規模打造頂級、完整的醫美服務網路插旗信義熱區，有效提升 VIP 客戶體驗感受度及滿意度，更象徵君綺醫美在醫學美容市場中持續深耕，展望成為最具影響力的醫美指標品牌。

君綺醫美總經理郭珮甄指出，信義區不僅是台北的金融與商業重鎮，更匯聚高消費力族群與國際視野。君綺品牌提前在核心地段佈局服務能量，看準各大國際級飯店、商辦進駐信義區所帶來的高階商務客層，在今年擴展符合國際標準的高階醫美服務據點，不僅象徵品牌正式邁向更高端、精緻化的醫學美容服務定位，也讓雙館營運規模能挺進年度億元業績目標的明確動能。 君綺醫美郭珮甄總經理強調，君綺醫美長期以科技美學專業與暖心醫美為核心，持續加大在專業醫師的技術培育、引進國際級醫療儀器，打造最安全、最專業的醫美服務品質，鞏固並擴大品牌於頂級醫美市場中的地位。

廣告 廣告

陳美鳳驚喜現身！揭密「再生美學」 保養邏輯翻轉！

君綺品牌薦證人陳美鳳當天出席開幕活動，一踏進新開幕的診所便直呼「金價水！」，對全新升級的空間質感與服務細節讚不絕口。開幕現場，她也親切與多位 VIP 貴賓互動並合影留念，展現高度親和力，現場氣氛熱絡。她笑說，信義診所一直都是自己固定保養的診所，上周其實才來到信義診所進行年度大保養。隨著雙館擴大經營，在君綺都能第一手獲得保健、醫學美容的相關資訊，不僅預約更加快速彈性，從臉部皮膚照護、體重管理、身體健康指數、到頭皮管理等，來到全方位的君綺是可以整體狀態都交給君綺來客製調理，與君綺醫美攜手六年來，狀態能長期維持住，他透露關鍵就在於品牌始終走在醫療趨勢的前端。醫美從早期的拉提、填補，進化為以科技美學為核心的長期保養系統化管理、評估，不追求一時效果，而是放心交給專業醫師跟信任的診所，這正是她多年來始終只信任君綺醫美的最大原因。

陳美鳳驚喜現身！揭密「再生美學」 保養邏輯翻轉！

君綺信義美學診所概念以再生美學科技為核心定位，整合美學與醫學專業，從點式療程進化為全方位、長期的身體管理。君綺信義診所謝孟璇院長指出：從臉部肌膚、頭皮管理，到整體狀態的控管，透過深層結構與淺層膚質養護的系統性規劃，讓醫美不再只是短期改善外觀，而是回歸肌膚與身體狀態的長期穩定與健康。此外也強調，體重控制與代謝狀態是衰老過程中的關鍵因素，透過專業醫師評估與科學化管理，從內在機能調整出發，逐步建立穩定的代謝環境，使外在膚況、體態與整體狀態得以長期維持於理想水準。君綺醫美不僅重新定義醫美市場的服務格局，更持續將前瞻科技落實於醫療本質之中，朝向「科技醫美」、「再生美學」的更高標準穩步邁進，展現君綺醫美在未來的領導野心與前瞻視野。

陳美鳳驚喜現身！揭密「再生美學」 保養邏輯翻轉！

陳美鳳(右)與君綺醫美行銷公關經理 郭思蒨合影。





原文出處：陳美鳳驚喜現身！揭密「再生美學」 保養邏輯翻轉！

更多民視新聞報導

【狠砸70億鎂】Netflix 宣佈成功取得《薩爾達傳說》真人電影版串流版權

JK少女「驚人對比照」流出！17歲就擁有6年「這技能」經驗

ARMY注意！BTS有望3月回歸 南韓三大演出地點曝光了

