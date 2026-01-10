陳美鳳驚喜現身《星廚之戰》！林予晞合唱「最美歐巴桑」嗨喊圓夢了

台北市 / 陳昱秀

台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》由金鐘影后鍾欣凌主持，本週（10日）迎來四強第二戰。本次賽事邀來演藝圈名人級客人坐鎮，為了搶下關鍵「服務費」，明星廚助們火力全開、各出奇招，林予晞與姚淳耀在外場大打「講笑話戰爭」，胡宇威則以細膩貼心的服務默默收服人心。

目前場上僅剩四位頂尖名廚Jessica 林佳蓉、Will 高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪，將與三位明星廚助林予晞、胡宇威、姚淳耀並肩作戰。一開場說菜環節，林予晞就主動加碼要來一支麥克風，當場開唱，還把麥克風遞到陳美鳳面前邀她一起合唱，瞬間炒熱全場氣氛，林予晞興奮直呼：「我終於圓夢了！」姚淳耀則展現穩健實力，說菜內容不僅親自撰寫，還能將背熟的內容轉化成自己的語言，自然流暢的表現讓現場賓客頻頻點頭、掌聲不斷。Janet更大力稱讚：「他講得會讓我覺得這道菜是我沒試過，但我會想嘗試！」

陳美鳳驚喜現身《星廚之戰》與林予晞合唱。

▲ 陳美鳳驚喜現身《星廚之戰》與林予晞合唱。







本集貴賓邀來陳美鳳、丁寧、Janet、范少勳、羅宏正等多位藝人到場助陣，面對一票熟識的朋友與演藝圈前輩，胡宇威明顯緊張狀況連連，不僅說菜時頻頻忘詞，還一度口誤把「鮑魚」說成「包皮」，瞬間引爆全場大笑。丁寧早就笑著預告：「我很期待他說錯話！」果然第二道菜又沒讓她失望；蔡詩芸也忍不住笑說：「平常看他都帥帥地在切菜，今天看到他這樣真的很可愛。」胡宇威事後立刻回去向陳勇孝懊惱坦承講錯話，陳勇孝則打趣回應：「完蛋了，要被扣分了啦！」儘管狀況頻頻，胡宇威在與賓客互動上表現亮眼，更甜蜜透露：「我已經把這幾個禮拜學到的菜煮給另一半吃過了。」一句話讓現場瞬間瀰漫粉紅泡泡，陳美鳳更是露出滿臉幸福的表情直呼：「ㄟ～」。第二場比賽結束後，Charles指出本次將近三成的料理讓客人感到「物超所值」，但仍有部分料理遭到扣分，提醒眾人：「還剩下兩次比賽，希望大家繼續加油！」經營與料理的雙重壓力正式浮上檯面。





胡宇威面對一票熟識的朋友與演藝圈前輩明顯緊張狀況連連。

▲ 胡宇威面對一票熟識的朋友與演藝圈前輩明顯緊張狀況連連。







沒想到下一場比賽一開始，鍾欣凌露出一抹「邪惡的微笑」的說：「本集有一個大驚喜要送給大家！」林予晞與胡宇威立刻異口同聲喊出：「不用送！」話音剛落，現場竟出現兩位已被淘汰的參賽者回歸參戰，組成本次的第五組，全場瞬間驚呼聲四起。回歸的第五組輕鬆表示：「這次一點壓力都沒有，因為我們不看積分，只要客人願意點我們的菜就達成目的了！」鄭淳豪則笑說自己「只有開心一下下，沒有很害怕，只是有點火而已」，一句話讓全場笑翻。





姚淳耀因閱讀座位表吃力而頻頻出錯，壓力爆表。

▲ 姚淳耀因閱讀座位表吃力而頻頻出錯，壓力爆表。







然而，姚淳耀這一組卻在本場比賽遭遇最大危機！試吃時發現與原先預想的風味出現落差，姚淳耀的搭檔立刻緊急調整做法；外場服務時，姚淳耀更因閱讀座位表吃力而頻頻出錯，壓力爆表直呼：「真的一言難盡，四十個人真的非常困難。」

究竟是哪兩位被淘汰的參賽者強勢回歸、攪亂戰局？姚淳耀這組能否在重重危機中成功逆轉？更多精彩內容，敬請鎖定華視主頻每週日晚間 8 點播出，每週六晚間 8 點於三立都會台、晚間 10 點緯來綜合台，並於當日晚間 11 點於 LINE TV、Hami 影劇館+ 上架更新。

