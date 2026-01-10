陳美鳳驚喜現身《星廚之戰》 胡宇威竟把「鮑魚」說成「包皮」

【緯來新聞網】「最美歐巴桑」陳美鳳日前驚喜現身實境節目《星廚之戰》，面對一票熟識的朋友與演藝圈前輩，胡宇威明顯緊張狀況連連，不僅說菜時頻頻忘詞，還一度口誤把「鮑魚」說成「包皮」，瞬間引爆全場大笑。丁寧早就笑著預告：「我很期待他說錯話！」果然第二道菜又沒讓她失望胡宇威事後立刻回去向陳勇孝懊惱坦承講錯話，陳勇孝則打趣回應：「完蛋了，要被扣分了啦！」儘管狀況頻頻，胡宇威在與賓客互動上表現亮眼，更甜蜜透露：「我已經把這幾個禮拜學到的菜煮給另一半吃過了。」一句話讓現場瞬間瀰漫粉紅泡泡，陳美鳳更是露出滿臉幸福的表情驚呼。

廣告 廣告

陳美鳳驚喜現身《星廚之戰》。（圖／華視提供）

目前場上僅剩四位頂尖名廚Jessica 林佳蓉、Will 高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪，將與三位明星廚助林予晞、胡宇威、姚淳耀並肩作戰。一開場說菜環節，林予晞就主動加碼要來一支麥克風，當場開唱，還把麥克風遞到陳美鳳面前邀她一起合唱，瞬間炒熱全場氣氛，林予晞興奮直呼：「我終於圓夢了！」姚淳耀則展現穩健實力，說菜內容不僅親自撰寫，還能將背熟的內容轉化成自己的語言，自然流暢的表現讓現場賓客頻頻點頭、掌聲不斷。Janet更大力稱讚：「他講得會讓我覺得這道菜是我沒試過，但我會想嘗試！」

胡宇威明顯緊張狀況連連，不僅說菜時頻頻忘詞。（圖／華視提供）

第二場比賽結束後，Charles指出本次將近三成的料理讓客人感到「物超所值」，但仍有部分料理遭到扣分，提醒眾人：「還剩下兩次比賽，希望大家繼續加油！」經營與料理的雙重壓力正式浮上檯面。



沒想到下一場比賽一開始，鍾欣凌露出一抹「邪惡的微笑」的說：「本集有一個大驚喜要送給大家！」林予晞與胡宇威立刻異口同聲喊出：「不用送！」話音剛落，現場竟出現兩位已被淘汰的參賽者回歸參戰，組成本次的第五組，全場瞬間驚呼聲四起。回歸的第五組輕鬆表示：「這次一點壓力都沒有，因為我們不看積分，只要客人願意點我們的菜就達成目的了！」鄭淳豪則笑說自己「只有開心一下下，沒有很害怕，只是有點火而已」，一句話讓全場笑翻。



然而，姚淳耀這一組卻在本場比賽遭遇最大危機！試吃時發現與原先預想的風味出現落差，姚淳耀的搭檔立刻緊急調整做法；外場服務時，姚淳耀更因閱讀座位表吃力而頻頻出錯，壓力爆表直呼：「真的一言難盡，四十個人真的非常困難。」台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》，於華視主頻每週日晚間 8 點播出，每週六晚間 8 點於三立都會台、晚間 10 點緯來綜合台，並於當日晚間 11 點於 LINE TV、Hami 影劇館+ 上架更新。

更多緯來新聞網報導

遭瘦子點名「ØZI勾二嫂」！吳卓源3年沒回家 返澳洲找爸媽享用這一味

李安《老金山》開拍前4週喊卡原因曝 《李小龍》籌備8年求突破