陳美鳳「新歡」現身 冬天暖床不再需要另一半

有了PP石墨烯羊駝絨超導被，陳美鳳冬天不再需要另一半暖床。（PP石墨烯提供）

陳美鳳最近有了「新歡」，她開心表示「以前睡覺需要另一半先暖床，現在我有了羊駝被就不用啦！」她的養生之道就是保暖，除了不喝冷飲，睡覺也一定要從頭到腳保暖，床上要鋪毯子隔絕濕冷，身上再裹一件毛毯。

很怕冷的陳美鳳，只要聽到有新的保暖產品就會想要嘗試，「我個人不太用電毯，比較愛用棉被。因為科技發達，現在的被子也越來越好，又輕又溫暖又舒服，羊駝絨超導被蓋在身上，連我家的貓都要來一起躺。」因為拍戲工作時間長，時間也不固定，陳美鳳維持美麗的保養之道除了心情要照顧好，睡眠也很重要，拍戲放飯時，陳美鳳會吃一些讓身心都舒緩的食物，比如熱湯和肉類，吃完再蓋被小睡片刻，可以讓自己的精神變好、皮膚也會更亮。

廣告 廣告

陳美鳳睡覺注重保暖，不夠暖很難入眠。（PP石墨烯提供）

她回憶起之前拍八點檔補眠的趣事，那時白天出外景，晚上進棚繼續拍，「有場戲我沒有台詞，但要在旁邊做反應，拍到一半突然聽到導演提醒我要做反應，我想說不是已經在演嗎？結果導演說我剛才一直在點頭，打瞌睡『度估』啦。」為了隨時把握時間補眠，躺椅、化妝間、車子都變成了陳美鳳的床。「我記得當時有個服裝間，裡面放了五六個行軍床，演員有張晨光、藍心湄等好多人，一到休息時間就通通躺平，但只要有人打呼我就睡不著，張晨光還特地從加拿大買了矽膠耳塞給我。結果那次我都睡熟了，竟然還被光哥搖醒問我耳塞有效嗎？」簡直哭笑不得。

陳美鳳在睡覺時很重視保暖，坦言不夠暖就很難入眠。由於PP石墨烯羊駝絨超導被擁有五層PP石墨烯纖維，可以釋放遠紅外線，促進體內循環，幫助健康。加上羊駝絨超導被兩面皆可用，夏天開冷氣時陳美鳳會拿來蓋肚子，冬天遇到寒流她會用來鋪床，再拿另一條來蓋身上，加倍溫暖。陳美鳳笑說：「冬天睡覺鑽進被窩的時候，我躺進去的腳一定要碰到最溫暖的地方。以前另一半都要幫忙暖被，現在不需要，靠羊駝絨超導被被就可以啦。」品牌看中陳美鳳不但是美的代表，而且她為人自律、擁有高EQ、又有溫暖的大姐風範，讓她獲得廣大群眾的喜愛，因此力邀她代言「PP石墨烯羊駝絨超導被」。

身為美的代表，陳美鳳更大方分享她的養生美容之道，首先是大家愛用的3C產品容易對視力造成藍光傷害，一定要留意眼睛的保養。另外熬夜更是會嚴重消耗健康，所以她溫馨提醒大家：「盡量在12點前入睡，睡前可以泡澡放鬆。另外早餐很重要，一定要吃。如果可以的話，白天有空時也可以補個眠，增進體力。」希望大家從年輕開始就養好身體的本錢。

更多鏡週刊報導

獨家／F4《F☆FOREVER》上海演唱會唱新歌 相信音樂回應了

Lulu世紀婚禮進度曝光 陳漢典霸氣喊：我出錢

吳淡如曝疫情後「1原因」搭機習慣改變 網嘆：有同感