陳美鳳《民視第一發發發》除夕表演搶先曝！將攜手「神秘大咖男歌手」她坦言：很挫

四季線上/林佩玟報導

隨著農曆新年即將到來，每年眾所期待的過年特別節目《民視第一發發發》也開始緊鑼密鼓排練中，藝人們各個使出渾身解數，盡力將最精采的表演帶給觀眾。而近幾年，天后陳美鳳所準備的大秀，從精緻的服裝到驚豔的表演都令人嘆為觀止，今年2026陳美鳳也沒有缺席，官方搶先曝光天后的練舞身影，更悄悄透露還有一位神秘嘉賓將一同演出。

天后陳美鳳《2026民視第一發發發》排練畫面搶先曝光/翻攝民視第一發發發臉書

臉書《民視第一發發發》PO出多張排舞側拍美照，驚見陳美鳳穿著緊身長袖上衣，搭配寬鬆運動褲，拿著扇子與舞者們揮舞練習著，令人非常好奇天后又會帶來什麼驚喜演出之外，更表示這次不只有美鳳姐，還會與一位「大咖偶像男歌手」合作，為了這次的《民視第一發發發》表演，兩人還進錄音室錄音，陳美鳳親吐心聲「排練時雖然鳳鳳都很挫，但告訴自己壓力就是動力~巨續向前走」，更是讓人期待超級天后陳美鳳與大咖男歌手的合作演出！

身經百戰的陳美鳳坦言排練時還是很挫，但告訴自己壓力就是動力/翻攝民視第一發發發臉書

超級天后陳美鳳與大咖男歌手為今年《民視第一發發發》表演，兩人進錄音室錄音/翻攝陳美鳳臉書

