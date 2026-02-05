陳美鳳、畢書盡跨世代合體！她狂讚男神私下超敬業

娛樂中心／林依蓉報導

民視除夕特別節目《民視第一發發發》找來69歲「時尚天后」陳美鳳領軍，攜手白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃與郭忠祐同台主持，陣容相當華麗。節目最大驚喜之一，則是陳美鳳首度曝光與人氣歌手畢書盡合作演出。兩人跨世代火花讓陳美鳳直呼「心境變年輕了」，她更稱讚畢書盡不僅帥氣，私下還超級敬業，為了演出竟然私下找老師練習，讓她深感敬佩。





陳美鳳（左圖左）與人氣歌手畢書盡（左圖右、右圖）驚喜合體，挑戰跨世代唱跳演出。（圖／民視新聞）

民視除夕特別節目《民視第一發發發》由69歲「時尚天后」陳美鳳親自領軍，率領白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺等超強主持陣容華麗登場。其中最吸睛的焦點，莫過於陳美鳳與人氣歌手畢書盡驚喜合體，挑戰跨世代唱跳演出。陳美鳳透露，兩人因公益活動結緣，先前僅在對方演唱會短暫合作，這次再度攜手。她大讚畢書盡帥氣又敬業，不僅為了演出提早練舞、進錄音室收音，甚至還私下找老師加強練習，讓她深受感動。她更開玩笑表示，因為畢書盡一舉一動都充滿巨星氣場，讓她忍不住偷偷拜託導播多帶一點男神的鏡頭，因為「真的太好看了」。





陳美鳳為了這次演出誠意十足，量身打造華麗的日系扇子舞。（圖／民視新聞）









而畢書盡表示，能與陳美鳳合作相當榮幸，並透露此次表演特別準備了〈Apt.〉、〈Soda Pop〉及台語金曲〈愛情限時批〉的精彩組曲。他也分享，這次挑戰台語歌比較上手，甚至發現部分韓語發音竟能對應台語諧音，讓他唱起來格外有感。此外，陳美鳳為了這次演出誠意十足，量身打造兩套風格不同的造型，從嘻哈性感風到日系扇子舞風格都能完美駕馭。她開心地表示，這次合作讓自己的心境變得更年輕，也再次印證她「活到老、美到老」的精神。





