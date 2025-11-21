陳美鳳「自拍照當證件」意外鬧笑話！助理急阻止 本尊自嘲：少根筋

69歲「最美歐巴桑」陳美鳳，凍齡外貌向來是演藝圈傳奇，近日才飛往泰國，陪多年摯友藍心湄歡慶60歲生日，兩人超過數十年的深厚情誼也讓粉絲直呼：「太珍貴」。返台後的陳美鳳仍維持滿滿活力，笑曝日常生活意外鬧出一段可愛插曲。

陳美鳳18日在臉書分享外出添購冬季睡衣的小趣事，當時櫃檯人員告知她手上的百貨卡可升級為金卡，於是她與助理便前往樓上櫃台辦理換卡，沒想到櫃檯小姐詢問是否有「照片或文件可以證明是本人」時，陳美鳳竟不假思索地掏出手機，直接打開自己的桌布照當證明，甚至差點把口罩掀起來讓對方確認就是本人。

助理見狀連忙阻止，提醒她「要的是身分證或是健保卡之類的啦！」美麗的誤會也讓陳美鳳忍不住自嘲：「我真的是少一根筋，真是傷腦筋！」，她在貼文最後，也不忘暖心提醒粉絲：「天冷蓋棉被保暖喔」。

親民又可愛的形象，立刻引起網友熱烈討論，紛紛留言：「可愛的美鳳姐」、「美貌與知名度足以認證」、「鳳姐真是太可愛了，不過話說回來，鳳姐的臉就是身分證了啊」、「美鳳姐刷臉就可以了」、「好搞笑」。

